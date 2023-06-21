Інститут помічника ветерана: хто може опанувати нову професію

Навчання на помічників ветеранів. Фото: Facebook "Простір можливостей"

Уряд з 1 липня запускає в Україні пілотний проєкт — Інститут помічника ветерана. Людей навчатимуть роботи з військовими, які повернулися з війни, аби повернути їх до цивільного життя. Відповідне навчання на базі університетів проходитиме у чотирьох областях.

Як і чому будуть вчити фахівців і хто легко може опанувати нову професію, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла ексміністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда.

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Ексміністерка ветеранів Оксана Коляда. Фото: Facebook "Простір можливостей"

"В ідеалі таких фахівців треба готувати з нуля і давати базову освіту бакалавра. Але на це немає часу. Ми очікуємо перемогу і вже бачимо, що багато ветеранів з пораненями повертаються", — сказала ексміністерка.

Вона додала, що доки уряд запускає пілот, організація "Простір можливостей" разом з Міністерством соціальної політики України вже навчають фахівців, готуючи їх до роботи з ветеранами.

"Ми взяли за основу існуючих спеціалістів з соціальної сфери. Це люди, які мають освіту, навички, досвід роботи з ветеранами і їхніми родинами. Ми їх відбираємо, бо працівники мають володіти певними навичками. Хоч програма має довгу назву, ми називаємо таких людей — ветеранські кейс-менеджери", — додала Коляда.

За її словами, спеціалісти вивчають, як вести ветерана, як працювати з базами даних, як комунікувати, весь перелік прав, вчать законодавство, аби розуміти освітні можливості ветерана, як йому відкрити бізнес, що таке ветеранські політики, де брати кошти тощо.

"Я знаю, що Мінветеранів у червні подало заяву до агенції, яка займається класифікацією професій, щоб внести туди нову професію — фахівець по роботі з ветеранами або демобілізованими особами. Це дуже круто. Але нам, як команді, хотілося б подискутувати, якщо буде публічне обговорення, якими інструментами ця людина буде користуватися", — підсумувала ексміністерка.

Нагадаємо, Одесу відвідала міністерка зі справ ветеранів Юлія Лапутіна, яка взяла участь в засіданні виконавчого комітету міськради, щоб обговорити питання допомоги ветеранам. У своєму виступі міністерка наголосила на необхідності якісної комунікації та співпраці з місцевою владою.

В Одеській області заплановано фінансування для придбання житла ветеранам війни. На це виділено з бюджету майже 290 мільйонів гривень.