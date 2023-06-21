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Новая профессия: кто может стать помощником ветерана и как долго нужно учиться

21 июня 2023 17:05
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Институт помощника ветерана: кто может овладеть новой профессией
Обучение на помощников ветеранов. Фото: Facebook "Пространство возможностей"
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Правительство с 1 июля запускает в Украине пилотный проект — Институт помощника ветерана. Людей будут обучать работе с военными, вернувшимися с войны, чтобы вернуть их в гражданскую жизнь. Соответствующее обучение на базе университетов будет проходить в четырех областях.

Как и чему будут учить специалистов и кто легко может овладеть новой профессией, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала экс-министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда.

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Оксана Коляда
Экс-министр ветеранов Оксана Коляда. Фото: Facebook "Пространство возможностей"

"В идеале таких специалистов нужно готовить с нуля и давать базовое образование бакалавра. Но на это нет времени. Мы ожидаем победу и уже видим, что многие ветераны с ранениями возвращаются", сказала экс-министр.

Она добавила, что пока правительство запускает пилот, организация "Пространство возможностей" вместе с Министерством социальной политики Украины уже обучают специалистов, готовя их к работе с ветеранами.

"Мы взяли за основу существующих специалистов в социальной сфере. Это люди, имеющие образование, навыки, опыт работы с ветеранами и их семьями. Мы их отбираем, потому что работники должны обладать определенными навыками. Хотя программа имеет длинное название, мы называем таких людей — ветеранские кейс-менеджеры", — добавила Коляда.

По ее словам, специалисты изучают, как вести ветерана, как работать с базами данных, как коммуницировать, учат весь перечень прав, законодательство, чтобы понимать образовательные возможности ветерана, как открыть бизнес, что такое ветеранские политики, где брать средства и т.д.

"Я знаю, что Минветеранов в июне подало заявление в агентство, которое занимается классификацией профессий, чтобы внести туда новую профессию — специалист по работе с ветеранами или демобилизованными лицами. Это очень круто. Но нам, как команде, хотелось бы подискутировать, если будет публичное обсуждение, какими инструментами этот человек будет пользоваться", — подытожила экс-министр.

Напомним, Одессу посетила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, принявшая участие в заседании исполнительного комитета горсовета, чтобы обсудить вопросы помощи ветеранам. В своем выступлении министр отметила необходимость качественной коммуникации и сотрудничества с местными властями.

В Одесской области запланировано финансирование для приобретения жилья ветеранам войны. На это выделено из бюджета около 290 миллионов гривен.

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