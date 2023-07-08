Оборонці "Азовсталі" повертаються додому: фото українських героїв

Командир "Азову" Денис Прокопенко та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових, які обороняли "Азовсталь". Йдеться про Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлега.

Військові перебували в Туреччині після звільнення з російського полону.

Захисники "Азовсталі", які повернулись з Туреччини. Фото: ОП

Захисники "Азовсталі", які повернулись з Туреччини. Фото: ОП

Захисники "Азовсталі", які повернулись з Туреччини. Фото: ОП

Захисники "Азовсталі", які повернулись з Туреччини. Фото: ОП

Захисники "Азовсталі", які повернулись з Туреччини. Фото: ОП

Захисники "Азовсталі", які повернулись з Туреччини. Фото: ОП

Захисники "Азовсталі", які повернулись з Туреччини. Фото: ОП 1 / 7

Президент Володимир Зеленський зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.

"Вітаю вас! Ви — наші герої. Дуже радий вашому поверненню на батьківщину. Слава Україні!" — сказав глава держави.

Нагадаємо, 22 вересня минулого року 215 українських військових звільнили з російського полону. З них 108 — бійці "Азову". Згідно з домовленостями, п’ятеро українських командирів перебували в Туреччині під гарантіями захисту та безпеки.

Також ми писали, прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерал-лейтенанта Збройних сил РФ, який брав участь у бойових діях в Україні. Зокрема, за даними слідства, він керував штурмом заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Російського військового командира судитимуть заочно.

А зовсім нещодавно, 2 липня, в сім'ї заступника командира "Азову" Святослава Паламара з позивним "Калина" народилась донька. Дівчинку назвали Квітослава.