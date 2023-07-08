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Оборонці "Азовсталі" повертаються додому: фото українських героїв

8 липня 2023 18:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Оборонці "Азовсталі" повертаються додому: фото українських героїв
Командир "Азову" Денис Прокопенко та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Повернення оборонців "Азовсталі"

За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових, які обороняли "Азовсталь". Йдеться про Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлега.

Військові перебували в Туреччині після звільнення з російського полону.

  • Захисники "Азовсталі", які повернулись з Туреччини. Фото: ОП
  • Захисники "Азовсталі", які повернулись з Туреччини. Фото: ОП
  • Захисники "Азовсталі", які повернулись з Туреччини. Фото: ОП
  • Захисники "Азовсталі", які повернулись з Туреччини. Фото: ОП
  • Захисники "Азовсталі", які повернулись з Туреччини. Фото: ОП
  • Захисники "Азовсталі", які повернулись з Туреччини. Фото: ОП
  • Захисники "Азовсталі", які повернулись з Туреччини. Фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.

"Вітаю вас! Ви — наші герої. Дуже радий вашому поверненню на батьківщину. Слава Україні!" — сказав глава держави.

Нагадаємо, 22 вересня минулого року 215 українських військових звільнили з російського полону. З них 108 — бійці "Азову". Згідно з домовленостями, п’ятеро українських командирів перебували в Туреччині під гарантіями захисту та безпеки.

Також ми писали, прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерал-лейтенанта Збройних сил РФ, який брав участь у бойових діях в Україні. Зокрема, за даними слідства, він керував штурмом заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Російського військового командира судитимуть заочно. 

А зовсім нещодавно, 2 липня, в сім'ї заступника командира "Азову" Святослава Паламара з позивним "Калина" народилась донька. Дівчинку назвали Квітослава.

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