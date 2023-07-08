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Защитники "Азовстали" возвращаются домой: фото украинских героев

8 июля 2023 18:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Защитники "Азовстали" возвращаются домой: фото украинских героев
Командир "Азова" Денис Прокопенко и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Офис Президента.

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По результатам переговоров с турецкой стороной Украина вернула на родину военных, оборонявших "Азовсталь". Речь идет о Денисе Прокопенко, Святославе Паламаре, Сергее Волынском, Олеге Хоменко и Денисе Шлеге.

Военные находились в Турции после освобождения из российского плена.

  • Вернувшиеся из Турции защитники "Азовстали". Фото: ОП
  • Вернувшиеся из Турции защитники "Азовстали". Фото: ОП
  • Вернувшиеся из Турции защитники "Азовстали". Фото: ОП
  • Вернувшиеся из Турции защитники "Азовстали". Фото: ОП
  • Вернувшиеся из Турции защитники "Азовстали". Фото: ОП
  • Вернувшиеся из Турции защитники "Азовстали". Фото: ОП
  • Вернувшиеся из Турции защитники "Азовстали". Фото: ОП
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Президент Владимир Зеленский встретил защитников в аэропорту Стамбула и поздравил их с возвращением.

"Приветствую вас! Вы — наши герои. Очень рад вашему возвращению на родину. Слава Украине!" — сказал глава государства.

Напомним, 22 сентября прошлого года 215 украинских военных освободили из российского плена. Из них 108 — бойцы "Азова". Согласно договоренностям, пять украинских командиров находились в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

Также мы писали, что прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении участвовавшего в боевых действиях в Украине генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ. В частности, по данным следствия, он руководил штурмом завода "Азовсталь" в Мариуполе. Российский военный командир будет судиться заочно.

А совсем недавно, 2 июля, в семье заместителя командира "Азова" Святослава Паламара с позывным "Калина" родилась дочь. Девочку назвали Квитослава.

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