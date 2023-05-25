Очільник МВС відповів, що буде з чоловіками, які незаконно виїхали за кордон

Ігор Клименко про незаконний перетин кордону. Фото: Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Волинській області

Після закінчення війни Україна зробить все для того, щоб нагадати кожному громадянину, який незаконно перетнув державний кордон, про його відповідальність.

Про це заявив в інтерв’ю РБК-Україна міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Читайте також:

"На сьогоднішній день таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон", — пояснив він.

Про створення закону

За його словами, це буде закон, який визначатиме відповідальність за такий злочин. Кабінет міністрів і депутати Верховної Ради вивчатимуть міжнародний досвід для його створення.

"Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон", — пояснив Клименко.

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували, хто із чоловіків може виїжджати за кордон в умовах воєнного стану.