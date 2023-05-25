Глава МВД ответил, что будет с мужчинами, незаконно выехавшими за границу

Игорь Клименко о незаконном пересечении границы. Фото: Региональный сервисный центр ГСЦ МВД в Волынской области

После окончания войны Украина сделает все для того, чтобы напомнить каждому гражданину, незаконно пересекшему государственную границу , о его ответственности.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр внутренних дел Игорь Клименко .

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"На сегодняшний день такие правила и ограничения не установлены, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", — пояснил он.

О создании закона

По его словам, это будет закон, определяющий ответственность за такое преступление. Кабинет министров и депутаты Верховной Рады будут изучать международный опыт его создания.

"Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу", - пояснил Клименко.

Напомним, СМИ выяснили, кто из мужчин может уезжать за границу в условиях военного положения.