Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування щодо зайвої ваги

Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак. Фото: Facebook

Виконувачка обов’язки Генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду, кандидатка історичних наук Леся Гасиджак готує позов до суду через цькування щодо її зовнішнього вигляду. Раніше у мережі заявили про "невідповідність її тіла" і посади, яку вона обіймає.

Про це Леся Гасиджак розповіла в етері "Радіо Свобода".

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Позов до суду Лесі Гасиджак

"Готую офіційну заяву. Позов буде обов’язково. Це питання не в мені. Я спокійно до цього хейту поставилася. Це дуже смішна історія, і сумна з іншого боку. Я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоб він ніколи більше не повторився", — заявила очільниця музею.

Вона наголосила, що в ХІХ столітті дуже багато зусиль фахівці різних рівнів докладають до того, щоб наше суспільство трохи змінилось і почало інакше сприймати більшість чутливих тем.

Що передувало

Декількома днями раніше Юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Facebook написав, що Леся Гасиджак не може очолювати Музей Голодомору-геноциду через нібито невідповідну зовнішність, а натомість керівником має бути "військовий, який пройшов російський полон і знає реально, що таке голод".

"Вигляд пані Лесі є недоречним щодо музею Голодомору, це виглядає, або як знущання або комічно. Їй має бути соромно, що вона з таким виглядом представляє музей Голодомору", — написав він у коментарях під дописом.

Допис Клима Батьківського у Facebook. Фото: скріншот

Нагадаємо, у вересні 2022 року Верховна Рада підтримала запровадження покарання за цькування на роботі. Штрафи за приниження гідності можуть сягати до 5100 грн.