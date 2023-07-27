Глава музея Голодомора Леся Гасиджак подает в суд из-за травли относительно лишнего веса

Глава музея Голодомора Леся Гасиджак. Фото: Facebook

Исполняющая обязанности Генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида, кандидат исторических наук Леся Гасиджак готовит иск в суд из-за травли относительно ее внешнего вида. Ранее в сети заявили о "несоответствии ее тела" и занимаемой должности.

Об этом Леся Гасиджак рассказала в эфире "Радио Свобода".

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Иск в суд Леси Гасиджак

"Готовлю официальное заявление. Иск будет обязательно. Это вопрос не во мне. Я спокойно к этому хейту отнеслась. Это очень смешная история, и грустная с другой стороны. Я принципиально буду подавать в суд, потому что понимаю, что такие истории случаются каждого дня. Хейту подвергается очень много женщин в Украине. И не только из-за внешности. А просто из-за того, что они являются женщинами на руководящих должностях. Я считаю, что это должен быть обучающий кейс. Чтобы он никогда больше не повторился", — заявила глава музея.

Она подчеркнула, что в XIX веке очень много усилий специалисты разных уровней прилагают к тому, чтобы наше общество несколько изменилось и стало иначе воспринимать большинство чувствительных тем.

Что предшествовало

Несколькими днями ранее Юрист Клим Братковский на своей странице в Facebook написал, что Леся Гасиджак не может возглавлять Музей Голодомора-геноцида из-за якобы неподходящей внешности, а руководителем должен быть "военный, прошедший российский плен и знающий реально, что такое голод".

"Вид госпожи Леси неуместен относительно музея Голодомора, это выглядит, или как издевательство или комично. Ей должно быть стыдно, что она с таким видом представляет музей Голодомора", — написал он в комментариях под сообщением.

Сообщение Клима Родительского в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, в сентябре 2022 года Верховная Рада поддержала введение наказания за травлю на работе. Штрафы за унижение достоинства могут достигать 5100 грн.