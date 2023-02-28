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Одні виходять на мітинги, інші — ковтають язики: як співіснують у Грузії українці та росіяни

28 лютого 2023 18:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Українці в Грузії: як нашим живеться на Кавказі
Українські біженці розповіли, як вживаються з росіянами в Грузії
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Рік тому, на початку повномасштабного вторгнення, мільйони українців поїхали світом у пошуках безпеки. У Грузію здебільшого тікали ті, кому доводилося виїжджати з окупованого Донбасу та Криму через росію, бо іншого варіанту вибратися з окупації не було. 

Попри те, що Грузія не обрала позицію абсолютного союзника України у боротьбі з ворогом, самі грузини взялися допомагати нам, бо в їхній пам'яті ще свіжі спогади з 2008 року, коли росія розв'язала війну на їхній території.

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Акція на підтримку України в Тбілісі
Акція на підтримку України в Тбілісі 24 лютого 2023 року. Фото:  REUTERS/Zurab Javakhadze

Та коли росіяни почали тікати від мобілізації, виїжджаючи з рф у Тбілісі та Батумі, грузини пустили і їх. Тепер на одній території країни мають вживатися українці та росіяни. Як їм це вдається та кому важче, дізнавалося Новини.LIVE. 

Українські біженці та втікачі з рф: цифри 

За даними ЗМІ, станом на січень 2023 року в Грузії перебувають близько 30 тисяч українських біженців. Це і ті, хто обрав країну як прихисток на момент війни в Україні, а також ті, хто використовує Грузію як перевалочний пункт, а потім їдуть далі. 

Після річниці повномасштабного вторгнення Грузія продовжила термін безвізового перебування українців на своїй території до двох років. Вони можуть отримати статус біженця або гуманітарний статус. 

Цифри росіян, які продовжують перетинати грузинський кордон, вражають більше. Представниця "Єдиного національного руху" в Грузії Нона Мамулашвілі розповіла українському ЗМІ, що станом на початок 2023 року грузинський кордон перетнули вже 1,3 млн росіян. Біля 300 тисяч із них вирішили залишитися в Грузії. 

Росіяни в Грузії
Росіяни втекли в Грузію від мобілізації. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

"300 тис. приблизно населення росії  це приблизно 8%. Це вже меншість, якої навіть під час Радянського Союзу в Грузії не існувало", — сказала вона. 

 Дві ворожі нації в Грузії: як живуть українці та росіяни 

Попри те, що росіян у Грузії в рази більше за українців, вони вже не поводять себе так, як на початку осені, коли були перші хвилі втікачів від путінської мобілізації.

Тбілісі
Надпис на стіні в Тбілісі, лютий 2023 року. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Тоді росіяни конфліктували, плакали, ставали об'єктом для насмішок і доводили не лише боягузтво своєї армії, а й нації — здирали прапори рф з номерних знаків та прикидалися біженцями з України. 

"Зараз я взагалі не помічаю тут росіян. Вони точно є, але мовчать тишком-нишком, засунили язики в ж*пу. Мабуть, ховаються по квартирах, бо їм тут грузини не раді. Якщо заговорити російською в кафе, то офіціант скаже: "Я вас не розумію, говоріть англійською". Але коли російською поясниш, що ти з України  тобі посміхнуться", — розповіла нам біженка з Маріуполя Світлана. 

Жінка каже, що населення Грузії продовжує підтримувати українців попри те, що уряд країни має проросійську позицію. Всюди розміщені плакати з підтримкою, досі діють пільги для наших біженців, люди проводять акції та збирають гроші на ЗСУ.

Акція на підтримку України в Тбілісі
Акція на підтримку України в Тбілісі 24 лютого 2023 року. Фото:  REUTERS/Zurab Javakhadze

Але водночас грузини не відмовляються від можливості заробити на російських втікачах, що ускладнює життя і для наших біженців. Як розповів нам українець, який тимчасово перебуває у Тбілісі, шалено зросли ціни на житло та їжу. 

"Я не знаю, де росіяни беруть гроші, але вони всі приїхали з грошима і винаймають дороге житло. В кого з них не спитаєш, відповідь одна — я айтішник і працюю дистанційно. Але через них квартири по 100 доларів за місяць тепер коштують щонайменше 500, а ті що були по 200 — 800. Українцям важко. Виросли і ціни на продукти", — розповів українець Василь.

Тбілісі
Тбілісі. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Наші біженці зазначають — жити у Грузії важко, бо неможливо знайти роботу і заробляти хороші гроші. Але вживатися з росіянами їм не доводиться, бо навіть у складних обставинах наші люди живуть, а росіяни бояться.

Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

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