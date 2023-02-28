Украинцы в Грузии: как нашим живется на Кавказе

Украинские беженцы рассказали, как вживаются с россиянами в Грузии

Год назад, в начале полномасштабного вторжения, миллионы украинцев разъехались по миру в поисках безопасности. В Грузию большей частью убегали те, кому приходилось выезжать из оккупированного Донбасса и Крыма через россию, потому что другого варианта выбраться из оккупации не было.

Несмотря на то, что Грузия не заняла позицию абсолютного союзника Украины по борьбе с врагом, сами грузины принялись помогать нам, потому что в их памяти еще свежие воспоминания с 2008 года, когда россия развязала войну на их территории.

Акция в поддержку Украины в Тбилиси 24 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

Но когда россияне начали бежать от мобилизации, выезжая из россии в Тбилиси и Батуми, грузины пустили и их. Теперь на территории одной страны должны вживаться украинцы и россияне. Как им это удается и кому труднее, узнавало Новини.LIVE.

Украинские беженцы и беглецы из рф: цифры

По данным СМИ, по состоянию на январь 2023 года в Грузии находятся около 30 тысяч украинских беженцев. Это и те, кто выбрал страну как убежище на момент войны в Украине, а также те, кто использует Грузию как перевалочный пункт, а затем едут дальше.

После годовщины полномасштабного вторжения Грузия продлила срок безвизового пребывания украинцев на своей территории до двух лет. Они могут получить статус беженца или гуманитарный статус.

Цифры россиян, которые продолжают пересекать грузинскую границу, впечатляют больше. Представительница "Единого национального движения" в Грузии Нона Мамулашвили рассказала украинскому СМИ, что по состоянию на начало 2023 года грузинскую границу пересекли уже 1,3 млн россиян. Около 300 тысяч человек решили остаться в Грузии.

Россияне скрылись в Грузии от мобилизации. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

"300 тыс. примерно населения россии — это примерно 8%. Это уже меньшинство, которого даже во время Советского Союза в Грузии не существовало", — сказала она.

Две враждебные нации в Грузии: как живут украинцы и россияне

Несмотря на то, что россиян в Грузии в разы больше украинцев, они уже не ведут себя так, как в начале осени, когда были первые волны беглецов от путинской мобилизации.

Надпись на стене в Тбилиси, февраль 2023 года. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Тогда россияне конфликтовали, плакали, становились объектом для насмешек и доказывали не только трусость своей армии, но и нации — сдирали флаги россии с номерных знаков и притворялись беженцами из Украины.

"Сейчас я вообще не замечаю здесь россиян. Они точно есть, но молчат исподтишка, засунули языки в ж*пу. Видимо, прячутся по квартирам, потому что им здесь грузины не рады. Если заговорить по-русски в кафе, то официант скажет: "Я вас не понимаю, говорите по-английски". Но когда на русском объяснишь, что ты с Украины — тебе улыбнутся", — рассказала нам беженка из Мариуполя Светлана.

Женщина говорит, что население Грузии продолжает поддерживать украинцев, несмотря на то, что правительство страны имеет пророссийскую позицию. Повсюду размещены плакаты с поддержкой, до сих пор действуют льготы для наших беженцев, люди проводят акции и собирают деньги на ВСУ.

Акция в поддержку Украины в Тбилиси 24 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

Но в то же время грузины не отказываются от возможности заработать на российских беглецах, что усложняет жизнь и для наших беженцев. Как рассказал нам украинец, который временно находится в Тбилиси, безумно выросли цены на жилье и еду.

"Я не знаю, где россияне берут деньги, но они все приехали с деньгами и снимают дорогое жилье. У кого из них не спросишь, ответ один — я айтишник и работаю дистанционно. Но из-за них квартиры по 100 долларов в месяц теперь стоят не менее 500, а те, что были по 200 — 800. Украинцам тяжело. Выросли и цены на продукты", — рассказал украинец Василий.

Тбилиси. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Наши беженцы отмечают — жить в Грузии тяжело, потому что невозможно найти работу и зарабатывать хорошие деньги. Но вживаться с россиянами им не приходится, потому что даже в сложных обстоятельствах наши люди живут, а россияне боятся.

Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze