Офіс омбудсмена отримав майже 50 скарг від українців у Європі: у ФРН суд відібрав у біженки дитину

Українські біженці у Німеччині / Фото: Reuters

Офіс українського уповноваженого з прав людини веде низку справ, пов’язаних із біженцями у країнах Європи. Відомо про факти сексуального насильства, а також про непорозуміння із соціальними службами країн ЄС.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Звернення українців у Європі

Офіс українського омбудсмена отримав 45 звернень від українських біженців, які перебувають зараз на території Європи.

"Тут нам набагато легше, ніж на території російської федерації, бо є наші дипломати, є омбудсмени інших країн, які на постійному контакті зі мною, вони максимально втручаються у ситуацію, допомагають нашим громадянам", — наголосив Дмитро Лубінець.

За його словами, Україні тут вдається практично повністю забезпечити дотримання прав своїх громадян.

Деталі скарг

Омбудсмен наголосив, що були зафіксовані звернення українських громадян у випадках сексуального насильства чи насильного утримання. У одній із європейських країн навіть відкрили кримінальну справу.

Крім того, у українських біженців виникають проблеми із місцевими соціальними службами.

"У нас є такий випадок у Німеччині, було рішення суду і дитину забрали у мами", — розповів Лубінець. Омбудсмен наголосив, що зараз офіс уповноваженого працює із цим випадком, намагаючись повернути до України і матір, і дитину.

Нагадаємо, що в Україні створили інтерактивну карту для біженців, які шукають притулок за кордоном.