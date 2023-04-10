Офіс омбудсмена отримав майже 50 скарг від українців у Європі: у ФРН суд відібрав у біженки дитину
Офіс українського уповноваженого з прав людини веде низку справ, пов’язаних із біженцями у країнах Європи. Відомо про факти сексуального насильства, а також про непорозуміння із соціальними службами країн ЄС.
Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Звернення українців у Європі
Офіс українського омбудсмена отримав 45 звернень від українських біженців, які перебувають зараз на території Європи.
"Тут нам набагато легше, ніж на території російської федерації, бо є наші дипломати, є омбудсмени інших країн, які на постійному контакті зі мною, вони максимально втручаються у ситуацію, допомагають нашим громадянам", — наголосив Дмитро Лубінець.
За його словами, Україні тут вдається практично повністю забезпечити дотримання прав своїх громадян.
Деталі скарг
Омбудсмен наголосив, що були зафіксовані звернення українських громадян у випадках сексуального насильства чи насильного утримання. У одній із європейських країн навіть відкрили кримінальну справу.
Крім того, у українських біженців виникають проблеми із місцевими соціальними службами.
"У нас є такий випадок у Німеччині, було рішення суду і дитину забрали у мами", — розповів Лубінець. Омбудсмен наголосив, що зараз офіс уповноваженого працює із цим випадком, намагаючись повернути до України і матір, і дитину.
Нагадаємо, що в Україні створили інтерактивну карту для біженців, які шукають притулок за кордоном.