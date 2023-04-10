Офис омбудсмена получил почти 50 жалоб от украинцев в Европе: в ФРГ суд отобрал у беженки ребенка

Украинские беженцы в Германии / Фото: Reuters

Офис украинского уполномоченного по правам человека ведет ряд дел, связанных с беженцами в Европе. Известно про факты сексуального насилия, а также недоразумения с социальными службами стран ЕС.

Об этом в эфире национального телемарафона единственных новостей заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Обращение украинцев в Европе

Офис украинского омбудсмена получил 45 обращений от украинских беженцев, находящихся сейчас на территории Европы.

"Здесь нам гораздо легче, чем на территории российской федерации, потому что есть наши дипломаты, есть омбудсмены других стран, которые на постоянном контакте со мной, они максимально вмешиваются в ситуацию, помогают нашим гражданам", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

По его словам, Украине здесь удается практически полностью обеспечить соблюдение прав граждан.

Детали жалоб

Омбудсмен подчеркнул, что было зафиксировано обращение украинских граждан в случаях сексуального насилия или насильственного содержания. В одной из европейских стран даже возбуждено уголовное дело.

Кроме того, у украинских беженцев возникают проблемы с местными социальными службами.

"У нас есть такой случай в Германии, было решение суда и ребенка забрали у мамы", — рассказал Лубинец. Омбудсмен подчеркнул, что сейчас офис уполномоченного работает с этим случаем, пытаясь вернуть в Украину и мать, и ребенка.

Напомним, что в Украине создали интерактивную карту для беженцев, ищущих убежище за границей.