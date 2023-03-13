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Офіс омбудсмена України повідомив про знайдених дітей під час війни на сході України

13 березня 2023 10:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Діти України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З початку повномасштабної війни в Україні було знайдено 10383 зниклих дітей. Дані про кількість знайдених дітей одержано з державного порталу "Діти війни". Станом на 13 березня 2023 року на порталі було 366 зниклих дітей.

Про це повідомляє Офіс омбудсмена України.

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Зниклі діти

Офіс омбудсмена України активно займається пошуком зниклих дітей під час збройного конфлікту на сході країни. Зникнення дітей стало однією з найбільших проблем, з якими зіткнулася Україна під час конфлікту. Багато батьків і родичів втратили зв'язок із дітьми через переселення чи евакуацію до інших регіонів.

Портал "Діти війни" було створено для допомоги у пошуку дітей, які зникли внаслідок збройного конфлікту. Він містить інформацію про зниклих дітей, їх фотографії та опис. Також портал дозволяє надсилати повідомлення про знайдених дітей та повідомлення про потенційні місця перебування зниклих дітей.

Нагадаємо, російська дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова визнала депортацію українських дітей до росії. Водночас вона звинуватила Захід у "штучному нагнітанні страху" навколо цієї теми.

Крім того, у середині лютого кремль підтвердив, що причетний до депортації українських дітей. Крім того, путін своєю зустріччю з дитячою омбудсменкою довів, що він активно пропагує ідею усиновлення незаконно вивезених дітей до росії.

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