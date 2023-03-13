Офис омбудсмена Украины сообщил о найденных детях во время войны на востоке Украины

Дети Украины

С начала полномасштабной войны в Украине было найдено 10383 пропавших детей. Данные о количестве найденных детей получены с государственного портала "Дети войны". По состоянию на 13 марта 2023 года на портале числилось 366 пропавших детей.

Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины.

Пропавшие дети

Офис омбудсмена Украины активно занимается поиском пропавших детей во время вооруженного конфликта на востоке страны. Пропажа детей стала одной из наиболее серьезных проблем, с которыми столкнулась Украина во время конфликта. Многие родители и родственники потеряли связь с детьми из-за переселения или эвакуации в другие регионы.

Портал "Дети войны" был создан для помощи в поиске детей, пропавших в результате вооруженного конфликта. Он содержит информацию о пропавших детях, их фотографии и описание. Также портал позволяет отправлять сообщения о найденных детях и сообщения о потенциальных местах пребывания пропавших детей.

Напомним, российская детская омбудсменка Мария Львова-Белова признала депортацию украинских детей в россию. В то же время она обвинила Запад в "искусственном нагнетании страха" вокруг этой темы.

Кроме того, в середине февраля кремль подтвердил, что причастен к депортации украинских детей. Кроме того, путин своей встречей с детской омбудсменкой доказал, что он активно пропагандирует идею усыновления незаконно вывезенных детей в россию.