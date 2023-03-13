Офис омбудсмена Украины сообщил о найденных детях во время войны на востоке Украины
С начала полномасштабной войны в Украине было найдено 10383 пропавших детей. Данные о количестве найденных детей получены с государственного портала "Дети войны". По состоянию на 13 марта 2023 года на портале числилось 366 пропавших детей.
Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины.
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Пропавшие дети
Офис омбудсмена Украины активно занимается поиском пропавших детей во время вооруженного конфликта на востоке страны. Пропажа детей стала одной из наиболее серьезных проблем, с которыми столкнулась Украина во время конфликта. Многие родители и родственники потеряли связь с детьми из-за переселения или эвакуации в другие регионы.
Портал "Дети войны" был создан для помощи в поиске детей, пропавших в результате вооруженного конфликта. Он содержит информацию о пропавших детях, их фотографии и описание. Также портал позволяет отправлять сообщения о найденных детях и сообщения о потенциальных местах пребывания пропавших детей.
Напомним, российская детская омбудсменка Мария Львова-Белова признала депортацию украинских детей в россию. В то же время она обвинила Запад в "искусственном нагнетании страха" вокруг этой темы.
Кроме того, в середине февраля кремль подтвердил, что причастен к депортации украинских детей. Кроме того, путин своей встречей с детской омбудсменкой доказал, что он активно пропагандирует идею усыновления незаконно вывезенных детей в россию.