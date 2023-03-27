Охороні Зеленського не сподобався "солодкий" подарунок від Беара Ґрілса: президента могли отруїти
Служба безпеки українського президента з підозрою поставилася до дружнього жесту британського журналіста Майкла Гріллса. Володимир Зеленський вимушено відмовився від "дружньої" шоколадки британського телеведучого через ризик отруєння.
Про це пише Telegraph.
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Що відомо
ЗМІ уточнюють, в листопаді 2022 року в Україну приїхав телеведучий Майкл Гріллс для зйомки документального фільму. Тоді він запропонував українському президенту шматок шоколаду, щоб налагодити стосунки.
Однак тоді проти такого жесту виступила Служба безпеки Зеленського. Там вирішили, що 48-річний британець може його отруїти.
"Служба безпеки Зеленського накинулася на шоколад, який запропонував йому Гріллсом, через побоювання, що той міг намагатися отруїти українського президента", — вказується у статті.
За даними газети, телеведучий поставився до такої обережності з розумінням.
Нагадаємо, з початку російського наступу на Україну на президента Володимира Зеленського було намагання вчинити понад десять замахів. В ОП зазначають, що усі диверсійно-розвідувальні групи ліквідують ще на підходах до глави держави.