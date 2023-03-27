Охране Зеленского не понравился "сладкий" подарок от Беара Гриллса: президента могли отравить

Владимир Зеленский и Майкл Гриллз

Служба безопасности украинского президента с подозрением отнеслась к дружескому жесту британского журналиста Майкла Гриллса. Владимир Зеленский вынужденно отказался от "дружественной" шоколадки британского телеведущего из-за риска отравления.

Об этом пишет Telegraph.

Что известно

СМИ уточняют, что в ноябре 2022 года в Украину приехал телеведущий Майкл Гриллс для съемки документального фильма. Тогда он предложил украинскому президенту кусок шоколада, чтобы наладить отношения.

Однако тогда против такого жеста выступила Служба безопасности Зеленского. Там решили, что 48-летний британец может его отравить.

"Служба безопасности Зеленского набросилась на шоколад, который предложил ему Гриллс, из-за опасений, что тот мог пытаться отравить украинского президента", — указывается в статье.

По данным газеты, телеведущий отнесся к такой осторожности с пониманием.

Напомним, с начала российского наступления на Украину на Президента Владимира Зеленского была попытка совершить более десяти покушений. В ОП отмечают, что все диверсионно-разведывательные группы ликвидируют еще на подходах к главе государства.