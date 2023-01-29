Окупанти у Мелітополі почали інвентаризацію житлового фонду: що відомо

Окупанти у Мелітополі погрожують відібрати квартири у місцевих жителів: що відомо
Окупанти в Мелітополі влаштували так звану "інвентаризацію житлового фонду". Вони перевіряють усі квартири у місті та виселяють людей, які не можуть довести право власності на житло.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Подробиці
Як розповідають жителі Мелітополя, окупанти створили у місті "комісію", яка робить поквартирний обхід по всіх будинках багатоповерхового сектору. Заходять до всіх квартир та вимагають у мешканців документи, які б підтверджували право власності на житло. Якщо документів немає, попереджають, що така нерухомість "ставиться на особливий облік" та її можуть позбавити.
Видання зазначає, що з окупації виїхало багато мелітопольців, а в їхніх квартирах проживають батьки, родичі. Однак довести право власності на таке житло вони, звісно, не можуть.
Також зазначається, що аналогічні обходи проводяться і у приватному секторі. Людей попереджають, що без документів вони підлягають виселенню.
Паралельно, за даними видання, окупаційна влада у Мелітополі створює нотаріальну палату.
"Мабуть, для зручності заїжджих з анексованого Криму та росії бізнесменів та військових у російській реєстрації нерухомості", — йдеться у публікації.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мелітополі окупанти залишили пенсіонерів без пенсій. Січень наближається до завершення, а пенсійних виплат більшість людей похилого віку так і не побачили.
Також повідомлялося, що у південній, окупованій частині Запорізької області російська "адміністрація" перестала виплачувати людям соціальні виплати. Натомість усі українські виплати приходять вчасно.
До слова, у селище Веселе Мелітопольського району привезли нову партію мобілізованих резервістів з російської федерації. Нових окупантів заселили у спорожнілі будинки, а також у ті, на які мешканці селища не змогли надати документи права власності. Від деяких власників росіяни уже вимагають переоформити на них житло у створених окупаційною "адміністрацією" бюро технічної інвентаризації (БТІ).