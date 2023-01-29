Окупанти у Мелітополі почали інвентаризацію житлового фонду: що відомо

Окупанти почали "інвентаризацію" житла у Мелітополі

Окупанти в Мелітополі влаштували так звану "інвентаризацію житлового фонду". Вони перевіряють усі квартири у місті та виселяють людей, які не можуть довести право власності на житло.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Подробиці

Як розповідають жителі Мелітополя, окупанти створили у місті "комісію", яка робить поквартирний обхід по всіх будинках багатоповерхового сектору. Заходять до всіх квартир та вимагають у мешканців документи, які б підтверджували право власності на житло. Якщо документів немає, попереджають, що така нерухомість "ставиться на особливий облік" та її можуть позбавити.

Видання зазначає, що з окупації виїхало багато мелітопольців, а в їхніх квартирах проживають батьки, родичі. Однак довести право власності на таке житло вони, звісно, не можуть.

Також зазначається, що аналогічні обходи проводяться і у приватному секторі. Людей попереджають, що без документів вони підлягають виселенню.

Паралельно, за даними видання, окупаційна влада у Мелітополі створює нотаріальну палату.

"Мабуть, для зручності заїжджих з анексованого Криму та росії бізнесменів та військових у російській реєстрації нерухомості", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мелітополі окупанти залишили пенсіонерів без пенсій. Січень наближається до завершення, а пенсійних виплат більшість людей похилого віку так і не побачили.

Також повідомлялося, що у південній, окупованій частині Запорізької області російська "адміністрація" перестала виплачувати людям соціальні виплати. Натомість усі українські виплати приходять вчасно.

До слова, у селище Веселе Мелітопольського району привезли нову партію мобілізованих резервістів з російської федерації. Нових окупантів заселили у спорожнілі будинки, а також у ті, на які мешканці селища не змогли надати документи права власності. Від деяких власників росіяни уже вимагають переоформити на них житло у створених окупаційною "адміністрацією" бюро технічної інвентаризації (БТІ).