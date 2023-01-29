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Оккупанты в Мелитополе угрожают отобрать квартиры у местных жителей: что известно

29 января 2023 07:22
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Оккупанты в Мелитополе начали инвентаризацию жилищного фонда: что известно
Оккупанты начали "инвентаризацию" жилья в Мелитополе
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Оккупанты в Мелитополе устроили так называемую "инвентаризацию жилищного фонда". Они проверяют все квартиры в городе и выселяют людей, которые не могут доказать право собственности на жилье.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Подробности

Как рассказывают жители Мелитополя, оккупанты создали в городе "комиссию", которая делает поквартирный обход по всем домам многоэтажного сектора. Заходят во все квартиры и требуют у жителей документы, подтверждающие право собственности на жилье. Если документов нет, предупреждают, что такая недвижимость ставится на "особый учет" и ее могут лишить.

Издание отмечает, что из оккупации выехали многие мелитопольцы, а в их квартирах проживают родители, родственники. Однако доказать право собственности на такое жилье они, конечно, не могут.

Также отмечается, что аналогичные обходы производятся и в частном секторе. Людей предупреждают, что без документов они подлежат выселению.

Параллельно, по данным издания, оккупационные власти в Мелитополе создают нотариальную палату.

"Видимо, для удобства заезжих из аннексированного Крыма и россии бизнесменов и военных в российской регистрации недвижимости", — говорится в публикации.

Напомним, ранее стало известно, что в Мелитополе оккупанты оставили пенсионеров без пенсий. Январь близится к завершению, а пенсионных выплат большинство пожилых людей так и не увидели.

Также сообщалось, что в южной оккупированной части Запорожской области российская "администрация" перестала выплачивать людям социальные выплаты. Все украинские выплаты приходят вовремя.

К слову, в поселок Веселое Мелитопольского района привезли новую партию мобилизованных резервистов из российской федерации. Новых оккупантов заселили в опустевшие дома, а также в те, на которые жители поселка не смогли предоставить документы права собственности. От некоторых владельцев россияне уже требуют переоформить на них жилье в созданном оккупационной "администрацией" бюро технической инвентаризации (БТИ).

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