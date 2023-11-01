Окупаційна влада Криму розповіла, на що витратить кошти з проданої квартири Зеленської

"Голова держради Криму" Володимир Константинов. Фото: скриншот з відео

Росіяни продали на аукціоні квартиру дружини президента України Олени Зеленської в тимчасово окупованому Криму, а саме в Ялті за 17 мільйонів гривень. За словами, так званої місцевої влади півострова, ці кошти підуть на допомогу учасникам "Спеціальної воєнної операції" (так Росія називає війну проти України).

Про це заявив "голова держради Криму" Володимир Константинов, повідомив російський пропагандист Володимир Соловйов.

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Гроші для підтримки окупантів

Зазначається, що гроші буде витрачено на "допомогу фронту" та для окупантів. Як відомо, її продали за 44 мільйони рублів.

Також таку "допомогу" нададуть мобілізованим в РФ та сім'ям загиблих російських загарбників.

Чергові нісенітниці від зрадника

"Всі вісім років до початку спецоперації український бізнес в Криму не обмежувався, ніяким чином не переслідувався, в нас і не було такої мети. Коли вже після спецоперації стало очевидно, що це стало неможливо, коли почалась експропріація всіх російських активів найбільш бандитським способом, то стало очевидно, що наступає ось цей рубікон, через який нам потрібно перейти", — розповів чергові нісенітниці колаборант.

Що відомо про продаж квартири

Зазначимо, що до аукціону допустили двох учасниць, перемогла Ольга Липовецька, яка запропонувала майже на 20 мільйонів більше за початкову ціну. Як пише Mash, Липовецька — гендиректор кількох ТОВ.

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив пропозицію конфіскувати майно Росії та її резидентів, яке знаходиться в Україні. Йдеться про понад 800 одиниць рухомого майна.