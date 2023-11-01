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Оккупационные власти Крыма рассказали, на что потратят средства с проданной квартиры Зеленской

1 ноября 2023 23:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупационные власти Крыма рассказали, на что потратят средства из проданной квартиры Зеленской
"Председатель госсовета Крыма" Владимир Константинов. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россияне продали на аукционе квартиру супруги президента Украины Елены Зеленской во временно оккупированном Крыму, а именно в Ялте за 17 миллионов гривен. По словам так называемой местной власти полуострова, эти средства пойдут на помощь участникам "Специальной военной операции" (так Россия называет войну против Украины).

Об этом заявил глава госсовета Крыма Владимир Константинов, сообщил российский пропагандист Владимир Соловьев.

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Деньги для поддержки оккупантов

Отмечается, что деньги будут потрачены на помощь фронта и для оккупантов. Как известно, ее продали за 44 миллиона рублей.

Также такую "помощь" окажут мобилизованным в РФ и семьям погибших российских захватчиков.

Очередной бред от предателя

"Все восемь лет до начала спецоперации украинский бизнес в Крыму не ограничивался, никак не преследовался, у нас и не было такой цели. Когда уже после спецоперации стало очевидно, что это стало невозможно, когда началась экспроприация всех российских активов наиболее бандитским способом, то стало очевидно, что наступает вот этот рубикон, через который нам нужно перейти", — рассказал очередной бред коллаборант.

Что известно о продаже квартиры

Отметим, что к аукциону допустили двух участниц, победила Ольга Липовецкая, которая предложила почти на 20 миллионов больше начальной цены. Как пишет Mash, Липовецкая — гендиректор нескольких ООО.

Напомним, ранее Кабмин одобрил предложение конфисковать имущество России и ее резидентов, которое находится в Украине. Речь идет о более чем 800 единицах движимого имущества.

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