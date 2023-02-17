Олександр Чайка повернувся до викладання акробатики після важкого поранення

Олександр Чайка

Наш герой Олександр Чайка — дитячий хореограф та викладач акробатики повертається до своєї професійної діяльності. Після 10 місяців боротьби за життя, він відкриває набір малечі для групових та індивідуальних занять з акробатики.

На цьому шляху Олександру дуже потрібна підтримка суспільства. Адже він робить перші кроки на зустріч своєму звичному життю до війни. Як і для кожного героя, що повернувся з війни, Сашкові важливо самостійно реалізовуватися, повернутися до повноцінного життя та бути активним громадянином своєї країни, яку він віддано захищав на фронті! А для дітлахів Олександр — це взірець сили, мужності та цілеспрямованості як досягати своєї мрії, всупереч важким травмам. А також це нова ланка для суспільства у адаптації та інтеграції людей з протезами у соціум.

Що відомо

Нагадаємо, що 33-річний Олександр Чайка з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ та боровся з ворогом у місті Попасна на Луганщині. Там в нього влучив танковий снаряд, внаслідок чого військовий втратив ногу. На його порятунок лікарі давали мізерні шанси. Але Сашко впорався з цією задачею.

Восени, за підтримки благодійного фонду Future for Ukraine, Олександр пройшов процес протезування та реабілітації у Медичному центрі ортопедії та протезування (MCOP) у Вашингтоні. А сьогодні ми вже бачимо як він повертається до своєї звичайної діяльності — викладання хореографії та акробатики. Він вже провів перший урок для малечі з протезом.

Сашко доказ того, що з протезами наші військові можуть максимально повернутися до звичного життя!