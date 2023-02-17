Александр Чайка вернулся к преподаванию акробатики после тяжелого ранения

Александр Чайка

Наш герой Александр Чайка – детский хореограф и преподаватель акробатики возвращается к своей профессиональной деятельности. После 10 месяцев борьбы за жизнь, он открывает набор малышей для групповых и индивидуальных занятий по акробатике.

На этом пути Александру нужна поддержка общества. Он ведь делает первые шаги на встречу своей привычной жизни до войны. Как и для каждого вернувшегося с войны героя, Саше важно самостоятельно реализовываться, вернуться к полноценной жизни и быть активным гражданином своей страны, которую он преданно защищал на фронте! А для детей Александр — это образец силы, мужества и целеустремленности как достигать своей мечты, вопреки тяжелым травмам. Также это новое звено для общества в адаптации и интеграции людей с протезами в социум.

Что известно

Напомним, что 33-летний Александр Чайка с началом полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ и боролся с врагом в городе Попасная в Луганской области. Там в него попал танковый снаряд, в результате чего военный потерял ногу. На его спасение врачи давали скудные шансы. Но Саша справился с этой задачей.

Осенью при поддержке благотворительного фонда Future for Ukraine Александр прошел процесс протезирования и реабилитации в Медицинском центре ортопедии и протезирования (MCOP) в Вашингтоне. А сегодня мы уже видим, как он возвращается к своей обычной деятельности — преподаванию хореографии и акробатики. Он уже провел первый урок для малышей с протезом.

Саша доказательство того, что с протезами наши военные могут максимально вернуться к привычной жизни!