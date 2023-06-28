Олена Зеленська повідомила, скільки українських дітей вдалося повернути з Росії
За час повномасштабної війни росіяни викрали і вивезли на свою територію 19,5 тисячі українських дітей. Повернути поки що вдалося лише 371 неповнолітнього.
Про це перша леді України розповіла в інтерв’ю "РБК-Україна".
Викрадені й повернені
Олена Зеленська нагадала, що російські загарбники вивезли з окупованих територій України, за даними соціальних служб, понад 19,5 тисячі українських дітей.
Повернути вдалося на цей час лише 371 дитину.
Складнощі процесу
Перша леді наголосила, що ситуація із дітьми є дуже складною.
"Це ж навіть не території, не кошти — це маленькі люди, які не можуть приймати власні рішення. Тому і механізми мають бути дуже гнучкі і гуманні", — підкреслила дружина Президента.
Які механізми є на цей час
Олена Зеленська розповіла, що дієві механізми повернення українських дітей ще тільки належить відповідним чином розробити.
Бо зараз єдине, що можливе — це фіксація російських злочинів.
"І таких фіксацій і механізмів стосовно цього є багато. Наприклад, спеціальна комісія ОБСЄ створила так званий "московський механізм". Вони зафіксували всі злочини вивезення наших дітей. Спеціальна комісія ООН також зафіксувала численні порушення прав дитини протягом війни, розв'язаної Росією", — пояснила перша леді України.
Нагадаємо, що за час повномасштабної війни до Білорусі вивезли понад 2 100 українських дітей.