Елена Зеленская сообщила, сколько украинских детей удалось вернуть из России

Супруга Президента Украины Елена Зеленская. Фото: пресс-служба Офиса Президента

За время полномасштабной войны россияне похитили и вывезли на свою территорию 19,5 тысячи украинских детей. Вернуть пока удалось только 371 несовершеннолетний.

Об этом первая леди Украины рассказала в интервью "РБК-Украина".

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Похищенные и возвращенные

Елена Зеленская напомнила, что российские захватчики вывезли с оккупированных территорий Украины, по данным социальных служб, более 19,5 тысячи украинских детей.

Вернуть удалось к этому времени только 371 ребенка.

Сложности процесса

Первая леди подчеркнула, что ситуация с детьми очень сложная.

"Это даже не территории, не средства — это маленькие люди, которые не могут принимать собственные решения. Поэтому и механизмы должны быть очень гибкие и гуманные", — подчеркнула супруга Президента.

Какие механизмы есть в настоящее время

Елена Зеленская рассказала, что действенные механизмы возвращения украинских детей еще только предстоит соответствующим образом разработать.

Потому что сейчас единственное, что возможно, — это фиксация российских преступлений.

"И таких фиксаций и механизмов по этому поводу много. Например, специальная комиссия ОБСЕ создала так называемый "московский механизм". Они зафиксировали все преступления вывоза наших детей. Специальная комиссия ООН также зафиксировала многочисленные нарушения прав ребенка в ходе войны, развязанной Россией", — объяснила первая леди Украины.

Напомним, что за время полномасштабной войны в Беларусь вывезли более 2100 украинских детей.