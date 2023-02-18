Олена Зеленська у інтерв'ю Zeit Magazin розповіла, що найперше хотіла б зробити після перемоги

Олена Зеленська розповіла, що найперше хотіла би зробити після перемоги
Дружина президента України Олена Зеленська поділилася планами про те, що зробить після перемоги у війні в першу чергу. Вона зізналася, що почувається виснаженою та мріє відпочити за містом.
Про це українська перша леді сказала в інтерв'ю німецькому виданню Zeit Magazin.
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Що зробить перша леді після перемоги
Олена Зеленська зізналась, що після новини про завершення війни вона б хотіла подивитися на краєвиди. Також перша леді зауважила, що була б не проти, якби компанію їй склав чоловік.
"Я б сіла в машину одна, без охоронців, без усіх людей, які мене постійно супроводжують. Я би просто поїхала за місто. І дуже голосно увімкнула б музику. Тоді зупинилася б десь у гарному місці й просто дивилася на краєвид доти, доки я хочу. Звичайно, спочатку я б вимкнула мобільний телефон", — зазначила Зеленська.
Вона зізналась, що почувається виснаженою, але не хоче, щоб її жаліли.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що американський оскароносний актор Леонардо Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської. Кошти підуть на підтримку вихованців дитячих будинків сімейного типу, які постраждали від війни.
Фото: Zeit Magazin