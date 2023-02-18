Елена Зеленская в интервью Zeit Magazin рассказала, что прежде всего хотела бы сделать после победы

Елена Зеленская рассказала, что прежде всего хотела бы сделать после победы
Жена президента Украины Елена Зеленская поделилась планами о том, что сделает после победы в войне в первую очередь. Она призналась, что чувствует себя истощенной и мечтает отдохнуть за городом.
Об этом украинская первая леди сказала в интервью немецкому изданию Zeit Magazin.
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Что сделает первая леди после победы
Елена Зеленская призналась, что после новости о завершении войны она хотела бы посмотреть на пейзажи. Также первая леди заметила, что была бы не против, если бы компанию ей составил муж.
"Я бы села в машину одна, без охранников, без всех людей, которые меня постоянно сопровождают. Я бы просто поехала за город. И очень громко включила бы музыку. Тогда остановилась бы где-нибудь в хорошем месте и просто смотрела на вид до тех пор, пока я хочу. Конечно, сначала я бы выключила мобильный телефон", — отметила Зеленская.
Она призналась, что чувствует себя истощенной, но не хочет, чтобы ее жалели.
Напомним, ранее стало известно, что американский оскароносный актер Леонардо Ди Каприо внес пожертвование в Фонд Елены Зеленской. Средства пойдут в поддержку воспитанников детских домов семейного типа, пострадавших от войны.
Фото: Zeit Magazin