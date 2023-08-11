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ОLХ блокуватиме оголошення про продаж квитків Укрзалізниці: в чому причина

11 серпня 2023 17:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ОLХ блокуватиме оголошення про продаж квитків Укрзалізниці: в чому причина
Додаток ОLХ на телефоні. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Укрзалізниця та онлайн-платформа ОLХ Україна об'єдналися для спільної боротьби проти шахраїв та спекулянтів. Відтак, всі оголошення про продаж квитків на поїзди будуть блокувати. 

Про це повідомляє Укрзалізниця. 

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Про що йдеться

Відтак, усі оголошення про продаж квитків, які раніше розмістили на платформі ОLХ, вже видалили. В той час як нові буде неможливо опублікувати.

Це потрібно, перш за все, для того, щоб перешкодити незаконній діяльності перекупів. Зазначається, що таким чином людей намагались ошукати, надсилаючи підроблені квитки. 

"Продовжуємо системну боротьбу з квитковими шахраями. Вже запровадили низку рішень, які суттєво ускладнили їх життя та унеможливили схеми. Тепер ще один надважливий крок — усі оголошення про продаж залізничних квитків на сервісі OLX вже видалені, а нові просто буде неможливо розмістити", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, через великий попит пасажирів Укрзалізниця призначає додаткові поїзди на окремі дати сполученням між Києвом та Кривим Рогом, Львовом і Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом. Квитки на ці рейси поступово будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Також ми писали, що в останній день липня філія АТ "Укрзалізниця" "Центр транспортної логістики" підписав договір з молдавським залізничним оператором, завдяки якому УЗ зможе надавати комплекс послуг з організації перевезень вантажів транзитом по території Молдови в усіх сполученнях.

 

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