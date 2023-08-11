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ОLХ будет блокировать объявление о продаже билетов Укрзализныци: в чем причина

11 августа 2023 17:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ОLХ будет блокировать объявление о продаже билетов Укрзализныци: в чем причина
Приложение ОLХ на телефоне. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Укрзализныця и онлайн-платформа ОLХ Украина объединились для совместной борьбы с мошенниками и спекулянтами. Так, все объявления о продаже билетов на поезда будут блокировать.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Следовательно, все объявления о продаже билетов, ранее разместившихся на платформе ОLХ, уже удалили. В то время как новые будет невозможно опубликовать.

Это нужно прежде всего для того, чтобы воспрепятствовать незаконной деятельности перекупов. Отмечается, что таким образом людей пытались обмануть, отправляя поддельные билеты.

"Продолжаем системную борьбу с билетными мошенниками. Уже введен ряд решений, которые существенно усложнили их жизнь и сделали невозможными схемы. Теперь еще один важный шаг — все объявления о продаже железнодорожных билетов на сервисе OLX уже удалены, а новые просто невозможно будет разместить", — говорится в сообщении.

Напомним, из-за большого спроса пассажиров Укрзализныця назначает дополнительные поезда на отдельные даты сообщениями между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом. Билеты на эти рейсы будут постепенно доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Также мы писали, что в последний день июля филиал АО "Укрзализныця" "Центр транспортной логистики" подписал договор с молдавским железнодорожным оператором, благодаря которому УЗ сможет предоставлять комплекс услуг по организации перевозок грузов по транзиту по территории Молдовы на всех путях.

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