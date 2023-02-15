ООН просить для України 5,6 млрд доларів гуманітарної допомоги
Країнам, які прийняли українських біженців після початку війни, потрібно 5,6 млрд доларів. ООН просить надати країнам гуманітарну допомогу
Про це пише AP.
-
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зробили парні татуювання на честь дня всіх закоханих
-
Протести у Нідерландах "через зброю для України": фактчекери викрили чергову маніпуляцію росії
-
В Київській області лунає повітряна тривога: повідомляють про роботу ППО
-
Чи можуть мобілізувати хворих на гіпертонію: що говорить закон
-
Обстріл багатоповерхівки у Покровську: відомо про 12 поранених
-
На Харкіщині може з'явитись село Залужне
-
Камалія в Пакистані презентувала свою першу пісню рідною мовою чоловіка та кліп на неї
-
На Одещині вступає в дію заборона вилову щуки: відколи й що загрожує порушникам
-
У Британії сумніваються щодо передачі Україні винищувачів найближчим часом
-
Популярна дієта, яка шкодить організму: заява лікаря
ООН просить допомоги для України
У повідомленні наголошується, що основна частина цих коштів — 3,9 мільярда доларів — призначена для Офісу з координації гуманітарних справ, який має допомогти понад 11 мільйонам людей шляхом спрямування коштів через понад 650 партнерських організацій.
Також повідомляється, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців шукає 1,7 мільярда доларів для допомоги приблизно 4,2 мільйона біженців, які втекли від війни до 10 країн Східної та Центральної Європи.
Нагадаємо, що на 24 лютого, у річницю початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, в Організації Об'єднаних Націй заплановано "Саміт світу". Захід пройде у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.