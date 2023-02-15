ООН просить для України 5,6 млрд доларів гуманітарної допомоги

ООН просить грошей для України

Країнам, які прийняли українських біженців після початку війни, потрібно 5,6 млрд доларів. ООН просить надати країнам гуманітарну допомогу

Про це пише AP.

ООН просить допомоги для України

У повідомленні наголошується, що основна частина цих коштів — 3,9 мільярда доларів — призначена для Офісу з координації гуманітарних справ, який має допомогти понад 11 мільйонам людей шляхом спрямування коштів через понад 650 партнерських організацій.

Також повідомляється, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців шукає 1,7 мільярда доларів для допомоги приблизно 4,2 мільйона біженців, які втекли від війни до 10 країн Східної та Центральної Європи.

Нагадаємо, що на 24 лютого, у річницю початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, в Організації Об'єднаних Націй заплановано "Саміт світу". Захід пройде у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.