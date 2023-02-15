ООН просит для Украины 5,6 млрд долларов гуманитарной помощи

ООН просит денег для Украины

Странам, которые приняли украинских беженцев после начала войны, необходимо 5,6 млрд долларов. ООН просит предоставить странам гуманитарную помощь.

Об этом пишет AP.

ООН просит помощи для Украины

В сообщении указывается, что основная часть этих средств — 3,9 миллиарда долларов — предназначена для Офиса по координации гуманитарных дел, который должен помочь более 11 миллионам людей путем направления средств через более 650 партнерских организаций.

Также сообщается, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев ищет 1,7 миллиарда долларов для помощи примерно 4,2 миллиона беженцев, бежавших от войны до 10 стран Восточной и Центральной Европы.

Напомним, что на 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения россии в Украину, в Организации Объединенных Наций запланирован "Саммит мира". Мероприятие пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.