ООН виділить фінансову допомогу для українців

Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік. Фото: google

Організація об'єднаних націй запускає ініціативу, яка націлена підтримувати українців у зимовий період. Її сума становить близько 268 мільйонів доларів.

Про це повідомляє МінРеінтеграції.

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За словами речника ООН Стефана Дюжаррика, українці перед майбутнім зимовим періодом потребують додаткового фінансування, адже війна пошкодила оселі, енергетичні та газові об'єкти інфраструктури, мережі водопостачання. Все це створює великі ризики для мільйонів людей у холодну пору року.

Через це представники організації вирішили виділити фінансування для підтримки Уряду України.

Сума програми становить близько 268 мільйонів доларів. Як повідомляють, цього вистачить для того, щоб допомогти 1,3 мільйона людей.

Нагадаємо, в Україні у майбутньому опалювальному сезоні тарифи на опалення для населення залишаться стабільними. Фіксована ціна діятиме щонайменше до середини квітня 2024 року.

Також ми писали, що український уряд вже виплатив разову грошову допомогу 17,5 тисяч людей на загальну суму 565 мільйонів гривень. Йдеться про громадян, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Додамо, в Україні з 1 вересня грошову допомогу продовжать для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чий майновий стан потребує такої підтримки. Якщо статки переселенців дозволяють здійснювати суттєві витрати, право на соцвиплати скасують.