ООН выделит финансовую помощь для украинцев

Спикер Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Фото: google

Организация объединенных наций запускает инициативу, направленную поддерживать украинцев в зимний период. Ее сумма составляет около 268 миллионов долларов.

Об этом сообщает МинРеинтеграции.

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По словам спикера ООН Стефана Дюжаррика, украинцы перед предстоящим зимним периодом нуждаются в дополнительном финансировании, ведь война повредила дома, энергетические и газовые объекты инфраструктуры, сети водоснабжения. Все это создает большие риски для миллионов людей в холодное время года.

Поэтому представители организации решили выделить финансирование для поддержки Правительства Украины.

Сумма программы составляет около 268 миллионов долларов. Как сообщают, этого хватит для того, чтобы помочь 1,3 миллиона человек.

Напомним, в Украине в предстоящем отопительном сезоне тарифы на отопление для населения останутся стабильными. Фиксированная цена будет действовать , по меньшей мере, до середины апреля 2024 года.

Также мы писали, что украинский в ряд уже выплатил разовую денежную помощь 17,5 тысячи человек на общую сумму 565 миллионов гривен. Речь идет о гражданах, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.

Добавим, в Украине с 1 сентября денежную помощь продолжат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. Если состояние переселенцев позволяет осуществлять существенные расходы, право на соцвыплаты отменят.