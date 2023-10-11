Опалювальний сезон 2023: хто з українців може отримати гроші на дрова

Дрова для українців. Фото ілюстративне: Pexels

Стало відомо про те, що у 2023 році іноземні партнери нададуть Україні майже 3 мільярди гривень для того, щоб забезпечити українців дровами взимку. Деякі з них отримають деревину безкоштовно.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

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Хто отримає дрова

За словами Верещук, деревиною забезпечать тих українців, як проживають на прифронтових територіях. Там через постійні обстріли складно запустити систему централізованого опалення.

Відтак, залежно від розташування міст та сіл людям даватимуть готівку, за яку вони зможуть придбати дрова. Також розглядається варіант, згідно з яким, їх будуть доставляти до будинків громадян. Наразі, Держпідприємство "Ліси України" та Укрзалізниця опрацьовують відповідні маршрути.

Найбільше планують зосередитися на вразливих категоріях українців. Йдеться про жінок з дітьми, маломобільних та одиноких людей.

У яких областях видаватимуть безкоштовні дрова

Сировиною забезпечуватимуть українців з таких областей:

Херсонської;

Харківської;

Донецької;

Запорізької;

Дніпропетровської;

Сумської;

Чернігівської;

Луганської.

Нагадаємо, в Одеській області триває підготовка до опалювального сезону. Попередньо енергетики зазначили, що планують пустити тепло в будинки вже з 1 листопада.

Додамо, у Києві вже розпочали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури. Що стосується будівель комунальної сфери та житлових будинків, то у міській раді столиці орієнтуватимуться за погодними умовами.