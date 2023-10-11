Отопительный сезон 2023: кто из украинцев может получить деньги на дрова

Дрова для украинцев. Фото иллюстративное: Pexels

В 2023 году иностранные партнеры предоставят Украине почти 3 миллиарда гривен для того, чтобы обеспечить украинцев дровами зимой. Некоторые из них получат древесину бесплатно.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире телемарафона.

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Кто получит дрова

По словам Верещук, древесиной обеспечат тех украинцев, как проживают на прифронтовых территориях. Там из-за постоянных обстрелов сложно запустить систему централизованного отопления.

Следовательно, в зависимости от расположения городов и сел людям будут давать наличные деньги, за которые они смогут приобрести дрова. Также рассматривается вариант, согласно которому их будут доставлять в дома граждан. Госпредприятие "Леса Украины" и Укрзализныця прорабатывают соответствующие маршруты.

Больше всего планируют сосредоточиться на уязвимых категориях украинцев. Речь идет о женщинах с детьми, маломобильных и одиноких людях.

В каких областях будут выдаваться бесплатные дрова

Сырьем будут обеспечивать украинцев из таких областей:

Херсонской;

Харьковской;

Донецкой;

Запорожской;

Днепропетровской;

Сумской;

Черниговской;

Луганской.

Напомним, в Одесской области идет подготовка к отопительному сезону. Предварительно энергетики отметили, что планируют пустить тепло в дома уже с 1 ноября.

Добавим, в Киеве уже начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры. Что касается зданий коммунальной сферы и жилых домов, то в городском совете столицы будут ориентироваться по погодным условиям.