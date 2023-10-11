Отопительный сезон 2023: кто из украинцев может получить деньги на дрова
В 2023 году иностранные партнеры предоставят Украине почти 3 миллиарда гривен для того, чтобы обеспечить украинцев дровами зимой. Некоторые из них получат древесину бесплатно.
Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире телемарафона.
Кто получит дрова
По словам Верещук, древесиной обеспечат тех украинцев, как проживают на прифронтовых территориях. Там из-за постоянных обстрелов сложно запустить систему централизованного отопления.
Следовательно, в зависимости от расположения городов и сел людям будут давать наличные деньги, за которые они смогут приобрести дрова. Также рассматривается вариант, согласно которому их будут доставлять в дома граждан. Госпредприятие "Леса Украины" и Укрзализныця прорабатывают соответствующие маршруты.
Больше всего планируют сосредоточиться на уязвимых категориях украинцев. Речь идет о женщинах с детьми, маломобильных и одиноких людях.
В каких областях будут выдаваться бесплатные дрова
Сырьем будут обеспечивать украинцев из таких областей:
- Херсонской;
- Харьковской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Днепропетровской;
- Сумской;
- Черниговской;
- Луганской.
Напомним, в Одесской области идет подготовка к отопительному сезону. Предварительно энергетики отметили, что планируют пустить тепло в дома уже с 1 ноября.
Добавим, в Киеве уже начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры. Что касается зданий коммунальной сферы и жилых домов, то в городском совете столицы будут ориентироваться по погодным условиям.