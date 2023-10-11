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Отопительный сезон 2023: кто из украинцев может получить деньги на дрова

11 октября 2023 20:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Отопительный сезон 2023: кто из украинцев может получить деньги на дрова
Дрова для украинцев. Фото иллюстративное: Pexels
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В 2023 году иностранные партнеры предоставят Украине почти 3 миллиарда гривен для того, чтобы обеспечить украинцев дровами зимой. Некоторые из них получат древесину бесплатно.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире телемарафона.

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Кто получит дрова

По словам Верещук, древесиной обеспечат тех украинцев, как проживают на прифронтовых территориях. Там из-за постоянных обстрелов сложно запустить систему централизованного отопления.

Следовательно, в зависимости от расположения городов и сел людям будут давать наличные деньги, за которые они смогут приобрести дрова. Также рассматривается вариант, согласно которому их будут доставлять в дома граждан. Госпредприятие "Леса Украины" и Укрзализныця прорабатывают соответствующие маршруты.

Больше всего планируют сосредоточиться на уязвимых категориях украинцев. Речь идет о женщинах с детьми, маломобильных и одиноких людях.

В каких областях будут выдаваться бесплатные дрова

Сырьем будут обеспечивать украинцев из таких областей:

  • Херсонской;
  • Харьковской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Днепропетровской;
  • Сумской;
  • Черниговской;
  • Луганской.

Напомним, в Одесской области идет подготовка к отопительному сезону. Предварительно энергетики отметили, что планируют пустить тепло в дома уже с 1 ноября.

Добавим, в Киеве уже начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры. Что касается зданий коммунальной сферы и жилых домов, то в городском совете столицы будут ориентироваться по погодным условиям.

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