Операція "Єдність": стартував збір на 10 тисяч дронів-камікадзе для ЗСУ

Військовий керує дроном. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні 14 серпня United24, благодійний фонд "Повернись живим" та monobank відкрили спільний збір на дрони-камікадзе. Мета збору — 235 млн грн.

Про це повідомив міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров.

Читайте також:

Збір на дрони-камікадзе

Як відомо, фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим", фандрайзингова платформа UNITED24 і monobank, об'єднали зусилля, щоб зібрати 235 млн грн на десять тисяч дронів-камікадзе.

За ці кошти планується придбати:

178 млн на FPV-дрони,

57 млн на боєприпаси.

"Пташки" уже довели свою ефективність на фронті. Вони знищують ворога швидко, точно, нещадно. Зберігають життя наших військових та забирають його в окупанта", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ті, хто долучаться до збору, матимуть можливість отримати подарунок — картку monobank з унікальним дизайном, трофейний артефакт або вечерю з амбасадорами UNITED24.

Наголошується, що для цього збору важлива кожна гривня, адже вона наближає нашу перемогу.

Зробити донат можна за посиланням Операція Єдність та monobank.

Нагадаємо, 19 липня фонд Сергія Притули оголосив новий збір для штурмових спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони України. Йдеться про п'ять комплексів розвідувальних безпілотників EOS C VTOL.