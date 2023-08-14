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Операция "Единство": стартовал сбор на 10 тысяч дронов-камикадзе для ВСУ

14 августа 2023 12:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Операция "Единство": стартовал сбор на 10 тысяч дронов-камикадзе для ВСУ
Военный управляет дроном. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине 14 августа United24, благотворительный фонд "Вернись живым" и monobank открыли совместный сбор на дроны-камикадзе. Цель сбора — 235 млн грн.

Об этом сообщил министр цифровых трансформаций Михаил Федоров.

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Сбор на дроны-камикадзе

Как известно, фонд компетентной помощи армии "Вернись живым", фандрайзинговая платформа UNITED24 и monobank, объединили усилия, чтобы собрать 235 млн грн на десять тысяч дронов-камикадзе.

За эти средства планируется приобрести:

  • 178 млн на FPV-дроны,
  • 57 млн на боеприпасы/

"Птички" уже доказали свою эффективность на фронте. Они уничтожают врага быстро, точно, беспощадно. Сохраняют жизнь наших военных и забирают ее у оккупанта", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что те, кто присоединятся к сбору, получат возможность получить подарок — карточку monobank с уникальным дизайном, трофейный артефакт или ужин с посольствами UNITED24.

Отмечается, что для этого сбора важна каждая гривна, ведь она приближает нашу победу.

Сделать донат можно по ссылке Операция Единство и monobank.

Напомним, 19 июля фонд Сергея Притулы объявил новый сбор для штурмовых спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины. Речь идет о пяти комплексах разведывательных беспилотников EOS C VTOL.

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