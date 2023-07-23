Опитування показало, як українці цього літа проведуть свою відпустку

Відпустка українців. Фото: Покупон

Більша частина українців запланувала провести цього року свою відпустку вдома. Серед них 78% вважають, що потрібно відпочивати навіть під час того, як у країні йде війна.

Про це стало відомо з результатів опитування Work.ua.

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Результати опитування

Зазначається, що левова частка українців, які будуть брати відпустки, не їхатимуть далеко.

72% громадян України відпочинуть вдома;

9% — поїдуть на дачу;

6% — на відпочинкові бази в Україні;

3% — на найближчу туристичну базу.

Хто поїде за кордон

"Тих, хто збирається за кордон, меншість. 7% респондентів планують зайнятися туризмом в іншій країні. Лише 3% відвідають родичів або друзів за кордоном", — додають у повідомленні.

Результати опитування українців. Скриншот: Work.ua

Нагадаємо, під час воєнного стану деякій категорії чоловіків все ж можна виїжджати за кордон. Найбільше шансів на виїзд мають ті, хто має трьох і більше дітей.