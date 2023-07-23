Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Опитування показало, як українці цього літа проведуть свою відпустку arrow

Опитування показало, як українці цього літа проведуть свою відпустку

23 липня 2023 09:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Опитування показало, як українці цього літа проведуть свою відпустку
Відпустка українців. Фото: Покупон
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Більша частина українців запланувала провести цього року свою відпустку вдома. Серед них 78% вважають, що потрібно відпочивати навіть під час того, як у країні йде війна.

Про це стало відомо з результатів опитування Work.ua.

Читайте також:

Результати опитування

Зазначається, що левова частка українців, які будуть брати відпустки, не їхатимуть далеко.

  • 72% громадян України відпочинуть вдома;
  • 9% — поїдуть на дачу;
  • 6% — на відпочинкові бази в Україні;
  • 3% — на найближчу туристичну базу.

Хто поїде за кордон

"Тих, хто збирається за кордон, меншість. 7% респондентів планують зайнятися туризмом в іншій країні. Лише 3% відвідають родичів або друзів за кордоном", — додають у повідомленні.

Опитування проводилося в липні 2023 року. У ньому взяли участь 2 169 осіб
Результати опитування українців. Скриншот: Work.ua

Нагадаємо, під час воєнного стану деякій категорії чоловіків все ж можна виїжджати за кордон. Найбільше шансів на виїзд мають ті, хто має трьох і більше дітей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Із законопроєкту Зеленського про англійську мову вилучили скандальні норми

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз