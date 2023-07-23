Опитування показало, як українці цього літа проведуть свою відпустку
Більша частина українців запланувала провести цього року свою відпустку вдома. Серед них 78% вважають, що потрібно відпочивати навіть під час того, як у країні йде війна.
Про це стало відомо з результатів опитування Work.ua.
Результати опитування
Зазначається, що левова частка українців, які будуть брати відпустки, не їхатимуть далеко.
- 72% громадян України відпочинуть вдома;
- 9% — поїдуть на дачу;
- 6% — на відпочинкові бази в Україні;
- 3% — на найближчу туристичну базу.
Хто поїде за кордон
"Тих, хто збирається за кордон, меншість. 7% респондентів планують зайнятися туризмом в іншій країні. Лише 3% відвідають родичів або друзів за кордоном", — додають у повідомленні.
Нагадаємо, під час воєнного стану деякій категорії чоловіків все ж можна виїжджати за кордон. Найбільше шансів на виїзд мають ті, хто має трьох і більше дітей.