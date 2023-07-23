Опрос показал, как украинцы этим летом проведут свой отпуск
Большинство украинцев запланировали провести в этом году свой отпуск дома. Среди них 78% считают, что нужно отдыхать даже во время войны в стране.
Об этом стало известно по результатам опроса Work.ua.
Результаты опроса
Отмечается, что львиная доля украинцев, которые будут брать отпуск, не уезжают далеко.
- 72% граждан Украины отдохнут дома;
- 9% — поедут на дачу;
- 6% — на базы отдыха в Украине;
- 3% — на ближайшую туристическую базу.
Кто поедет за границу
"Тех, кто собирается за границу, меньшинство. 7% респондентов планируют заняться туризмом в другой стране. Только 3% посетят родственников или друзей за границей", — добавляют в сообщении.
Напомним, во время военного положения некоторой категории мужчин все же можно уезжать за границу. Больше шансов на выезд имеют те, кто имеет троих и больше детей.