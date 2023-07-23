Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Опрос показал, как украинцы этим летом проведут свой отпуск arrow

Опрос показал, как украинцы этим летом проведут свой отпуск

23 июля 2023 09:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Опрос показал, как украинцы этим летом проведут свой отпуск
Отпуск украинцев. Фото: Покупон
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Большинство украинцев запланировали провести в этом году свой отпуск дома. Среди них 78% считают, что нужно отдыхать даже во время войны в стране.

Об этом стало известно по результатам опроса Work.ua.

Читайте также:

Результаты опроса

Отмечается, что львиная доля украинцев, которые будут брать отпуск, не уезжают далеко.

  • 72% граждан Украины отдохнут дома;
  • 9% — поедут на дачу;
  • 6% — на базы отдыха в Украине;
  • 3% — на ближайшую туристическую базу.

Кто поедет за границу

"Тех, кто собирается за границу, меньшинство. 7% респондентов планируют заняться туризмом в другой стране. Только 3% посетят родственников или друзей за границей", — добавляют в сообщении.

Опрос проводился в июле 2023 года. В нем приняли участие 2 169 человек
Результаты опроса украинцев. Скриншот: Work.ua

Напомним, во время военного положения некоторой категории мужчин все же можно уезжать за границу. Больше шансов на выезд имеют те, кто имеет троих и больше детей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

None

Из законопроекта Зеленского об английском языке изъяли скандальные нормы

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз