Опитування показало, скільки українців виступають проти виборів під час війни

Виборча дільниця в Києві. Фото: УНІАН

Лише 15% українців підтримують ідею проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни. Водночас майже дві третини, або ж точніше — 64% громадян, таку ідею не підтримують.

Дані щодо цього опитування наводить Центр Разумкова.

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"За" і "проти"

Прихильники ідеї провести вибори під час війни обґрунтовують свою позицію необхідністю підтримки демократії в країні та прагненням продемонструвати світові, що Україна є демократичною державою, необхідністю змінити владу чи хоча б оновити її, а також вважають, що проведення виборів сприятиме розгортанню дискусії в суспільстві про чинні проблеми в країні та як їх можна вирішувати.

Дані опитування. Джерело: Центр Разумкова

Натомість противники виборів у час війни кажуть, що в країні немає грошей на вибори, і нагадують, що українське законодавство не дозволяє проведення виборів у період дії воєнного стану. Також вони вказують на проблему забезпечити безпеку учасникам голосування на неможливість під час воєнного стану дотримуватись стандартів демократичності виборів через тимчасове обмеження політичних прав і свобод громадян. Важливим аспектом є і неможливість організувати голосування на тимчасово окупованих територіях, проблеми з голосуванням для тимчасово переміщених осіб за кордоном та неможливість організувати голосування військовослужбовців, які перебувають на передовій.

Дані опитування. Джерело: Центр Разумкова

Проте, якщо вибори таки відбудуться, 15% респондентів відповіли, що голосуватимуть за чинні політичні партії, 24% — за новостворені політичні сили, якщо такі виникнуть, а третина зазначила, що для них не має значення, чи новостворена це партія, чи вона існувала й раніше.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що після війни не піде на другий президентський термін. Натомість в інтерв'ю румунському телеканалу Digi24 він заявив, що залишиться на посаді голови держави, поки триває війна.