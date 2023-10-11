Опрос показал, сколько украинцев выступают против выборов во время войны

Избирательный участок в Киеве. Фото: УНИАН

Только 15% украинцев поддерживают идею проведения общенациональных выборов в Украине до завершения войны. В то же время почти две трети, или точнее — 64% граждан, такую идею не поддерживают.

Данные по этому опросу приводит Центр Разумкова.

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"За" и "против"

Сторонники идеи провести выборы во время войны обосновывают свою позицию необходимостью поддержки демократии в стране и стремлением продемонстрировать миру, что Украина является демократическим государством, необходимостью сменить власть или хотя бы обновить ее, а также считают, что проведение выборов будет способствовать развертыванию дискуссии в обществе о действующих проблемах в стране, и как их можно решать.

Данные опроса. Источник: Центр Разумкова

В то же время противники выборов во время войны говорят, что в стране нет денег на выборы, и напоминают, что украинское законодательство не позволяет проведение выборов в период действующего военного положения. Также они указывают на проблему обеспечения безопасности участникам голосования на невозможность во время военного положения соблюдать стандарты демократии выборов из-за временного ограничения политических прав и свобод граждан. Важным аспектом является и невозможность организовать голосование на временно оккупированных территориях, проблемы с голосованием для временно перемещенных лиц за границей и невозможность организовать голосование военнослужащих, которые находятся на передовой.

Данные опроса. Источник: Центр Разумкова

Однако, если выборы состоятся, 15% респондентов ответили, что будут голосовать за действующие политические партии, 24% — за вновь созданные политические силы, если таковые возникнут, а треть отметила, что для них не имеет значения, создана ли это партия, или она существовала и раньше.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что после войны не уйдет на второй президентский срок. В интервью румынскому телеканалу Digi24 он заявил, что останется в должности главы государства, пока продолжается война.