Оптична головоломка — одиниці знайдуть авто серед мухоморів та равликів
Запаморочлива оптична ілюзія дає лише 12 секунд, щоб знайти захований на зображенні автомобіль. Хоча найліпше видно повільних равликів та пухкі мухомори.
Головоломку предложила The Sun.
Оптична ілюзія "Знайди авто"
Малюнок особливо складний, позаяк він чорно-білий. Це означає, що вашим очам набагато важче сфокусуватися на пошуку автомобіля. Ось підказка: скануйте кожну частину зображення повільно, по черзі.
Ви вже знайшли розгадку? Якщо ні, то не розслабляйтеся, адже це одна з найскладніших головоломок. Відповідь на неї ви знайдете нижче.
Не втрачайте драйву та рішучості продовжувати спроби розгадати хитромудре завдання.
Згідно з магією чорнила, що зникає, вони позитивно впливають на здоров'я мозку.
Головоломки стимулюють наші когнітивні здібності, а також допомагають зосередитися, змушуючи концентруватися на завданні.
Правильна відповідь
Після цього завдання пропонуємо розгадати ще дві оптичні ілюзії — тут і тут.
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