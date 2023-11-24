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Оптична головоломка — одиниці знайдуть авто серед мухоморів та равликів

24 листопада 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: одиниці знайдуть авто серед мухоморів та равликів
Спробуйте знайти машину. Малюнок: jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Запаморочлива оптична ілюзія дає лише 12 секунд, щоб знайти захований на зображенні автомобіль. Хоча найліпше видно повільних равликів та пухкі мухомори.

Головоломку предложила The Sun.

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Малюнок особливо складний, позаяк він чорно-білий. Це означає, що вашим очам набагато важче сфокусуватися на пошуку автомобіля. Ось підказка: скануйте кожну частину зображення повільно, по черзі.

Ви вже знайшли розгадку? Якщо ні, то не розслабляйтеся, адже це одна з найскладніших головоломок. Відповідь на неї ви знайдете нижче.

Не втрачайте драйву та рішучості продовжувати спроби розгадати хитромудре завдання.

Згідно з магією чорнила, що зникає, вони позитивно впливають на здоров'я мозку.

Головоломки стимулюють наші когнітивні здібності, а також допомагають зосередитися, змушуючи концентруватися на завданні.

Правильна відповідь

Після цього завдання пропонуємо розгадати ще дві оптичні ілюзії — тут і тут.

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