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Оптическая головоломка — единицы найдут авто среди мухоморов и улиток

24 ноября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: единицы найдут авто среди мухоморов и улиток
Попытайтесь найти машину. Рисунок: jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Удивительная оптическая иллюзия дает всего 12 секунд, чтобы найти спрятанный на изображении автомобиль. Хотя лучше видны медленные улитки и пухлые мухоморы.

Головоломку предложила The Sun.

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Рисунок особенно сложен, так как он черно-белый. Это значит, что вашим глазам гораздо труднее сфокусироваться на поиске автомобиля. Вот подсказка: сканируйте каждую часть изображения медленно, поочередно.

Вы уже нашли разгадку? Если нет, то не расслабляйтесь, ведь это одна из самых сложных головоломок. Ответ на нее вы найдете ниже.

Не теряйте драйва и решимости продолжать попытки разгадать замысловатую задачу.

Согласно магии исчезающих чернил, они положительно влияют на здоровье мозга.

Головоломки стимулируют наши когнитивные способности, а также помогают сосредоточиться, заставляя сконцентрироваться на задаче.

Правильный ответ

После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.

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