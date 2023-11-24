Оптическая головоломка: единицы найдут авто среди мухоморов и улиток

Попытайтесь найти машину. Рисунок: jagranjosh

Удивительная оптическая иллюзия дает всего 12 секунд, чтобы найти спрятанный на изображении автомобиль. Хотя лучше видны медленные улитки и пухлые мухоморы.

Головоломку предложила The Sun.

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Рисунок особенно сложен, так как он черно-белый. Это значит, что вашим глазам гораздо труднее сфокусироваться на поиске автомобиля. Вот подсказка: сканируйте каждую часть изображения медленно, поочередно.

Вы уже нашли разгадку? Если нет, то не расслабляйтесь, ведь это одна из самых сложных головоломок. Ответ на нее вы найдете ниже.

Не теряйте драйва и решимости продолжать попытки разгадать замысловатую задачу.

Согласно магии исчезающих чернил, они положительно влияют на здоровье мозга.

Головоломки стимулируют наши когнитивные способности, а также помогают сосредоточиться, заставляя сконцентрироваться на задаче.

Правильный ответ

После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.