Оренда житла в Україні: фахівчиня розповіла, які будинки варто уникати

Рієлтор показує житло. Фото: freepik.com

Багато українців при пошуку орендного житла зазвичай обмежуються перевіркою квартири, іноді не приділяючи уваги стану будинку, що призводить до казусів та додаткових витрат. Фахівчиня з нерухомості Вікторія Берещак розповіла, які оселі краще уникати.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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Що слід перевірити при оренді житла першочергово

Зазначається, що першочергово слід переконатися, що орендодавці є власниками житла, щоб уникнути можливих шахрайських схем та непорозумінь.

"Вкрай важливо перевірити, щоб рієлтор, який супроводжує угоду, мав ліцензію на здійснення такої діяльності, та ця ліцензія не була фіктивною. Потрібно перевіряти, з ким ви маєте справу, аби не втратити гроші та не залишитися без житла", — розповіла Берещак.

При виборі орендної квартири потрібно враховувати стан інженерних комунікацій, зокрема водопровід, каналізацію, теплові мережі та інше — чи належно працюють. Проблеми з цими комунікаціями можуть бути не лише у квартирі, а й у будинку загалом.

"Бажано поспілкуватися з сусідами та запитати, чи не буває такого, що мешканці по 3 місяці сидять без гарячої води, або взимку сплять в куртках тощо", — наголосила фахівчиня.

В яких будинках не рекомендується орендувати квартиру

Не рекомендується орендувати житло в старих будинках через їх низьку енергоефективність, що призводить до великих витрат на опалення і комунальні послуги.

Тобто варто уникати будівель, що побудовані між 1960 і 1980 роками, адже вони є старими та зношеними й уже в напіваварійному стані.

"Також важливо обирати будинок для оренди квартири, який буде відповідати усім вашим запитам, зокрема інфраструктурним. Треба пам'ятати, що життя проходить не лише у квартирі, а й за її межами. Магазини, садочки, школа, дитячі майданчики, лікарні — це все має бути, якщо у вас є на це запит", — підкреслила Вікторія Берещак.

Нагадаємо, що в Україні розпочався новий навчальний рік. І хоча через російське вторгнення деякі учні та студенти й цього року будуть навчатися онлайн, більшість все ж повернеться у рідні аудиторії та кабінети. Повернулись студенти й у Київ, де уже традиційно до їх приїзду орендодавці підняли ціни на оренду квартир. Втім, в столиці все ще можна знайти відносно дешеве житло. Щоправда, його стан не завжди ідеальний, але це все дрібниці.