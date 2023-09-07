Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Оренда житла в Україні: фахівчиня розповіла, які будинки варто уникати arrow

Оренда житла в Україні: фахівчиня розповіла, які будинки варто уникати

7 вересня 2023 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Оренда житла в Україні: фахівчиня розповіла, які будинки варто уникати
Рієлтор показує житло. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Багато українців при пошуку орендного житла зазвичай обмежуються перевіркою квартири, іноді не приділяючи уваги стану будинку, що призводить до казусів та додаткових витрат. Фахівчиня з нерухомості Вікторія Берещак розповіла, які оселі краще уникати.

Про це повідомляє Pro Гроші.

Читайте також:

Що слід перевірити при оренді житла першочергово

Зазначається, що першочергово слід переконатися, що орендодавці є власниками житла, щоб уникнути можливих шахрайських схем та непорозумінь.

"Вкрай важливо перевірити, щоб рієлтор, який супроводжує угоду, мав ліцензію на здійснення такої діяльності, та ця ліцензія не була фіктивною. Потрібно перевіряти, з ким ви маєте справу, аби не втратити гроші та не залишитися без житла", — розповіла Берещак.

При виборі орендної квартири потрібно враховувати стан інженерних комунікацій, зокрема водопровід, каналізацію, теплові мережі та інше — чи належно працюють. Проблеми з цими комунікаціями можуть бути не лише у квартирі, а й у будинку загалом.

"Бажано поспілкуватися з сусідами та запитати, чи не буває такого, що мешканці по 3 місяці сидять без гарячої води, або взимку сплять в куртках тощо", — наголосила фахівчиня.

В яких будинках не рекомендується орендувати квартиру

Не рекомендується орендувати житло в старих будинках через їх низьку енергоефективність, що призводить до великих витрат на опалення і комунальні послуги.

Тобто варто уникати будівель, що побудовані між 1960 і 1980 роками, адже вони є старими та зношеними й уже в напіваварійному стані.

"Також важливо обирати будинок для оренди квартири, який буде відповідати усім вашим запитам, зокрема інфраструктурним. Треба пам'ятати, що життя проходить не лише у квартирі, а й за її межами. Магазини, садочки, школа, дитячі майданчики, лікарні — це все має бути, якщо у вас є на це запит", — підкреслила Вікторія Берещак.

Нагадаємо, що в Україні розпочався новий навчальний рік. І хоча через російське вторгнення деякі учні та студенти й цього року будуть навчатися онлайн, більшість все ж повернеться у рідні аудиторії та кабінети. Повернулись студенти й у Київ, де уже традиційно до їх приїзду орендодавці підняли ціни на оренду квартир. Втім, в столиці все ще можна знайти відносно дешеве житло. Щоправда, його стан не завжди ідеальний, але це все дрібниці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз