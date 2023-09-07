Аренда жилья в Украине: эксперт рассказала, какие дома лучше избегать

Риелтор показывает жилье. Фото: freepik.com

Многие украинцы при поиске арендного жилья обычно ограничиваются проверкой квартиры, иногда не уделяя внимания состоянию дома, что приводит к казусам и дополнительным расходам. Специалист по недвижимости Виктория Берещак рассказала, какие дома лучше избегать.

Об этом сообщает Pro Деньги.

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Что следует проверить при аренде жилья в первую очередь

Отмечается, что в первую очередь следует убедиться, что арендодатели являются собственниками жилья, чтобы избежать возможных мошеннических схем и недоразумений.

"Крайне важно проверить, чтобы риелтор, сопровождающий соглашение, имел лицензию на осуществление такой деятельности, но эта лицензия не была фиктивной. Нужно проверять, с кем вы имеете дело, чтобы не потерять деньги и не остаться без жилья", — рассказала Берещак.

При выборе арендной квартиры нужно учитывать состояние инженерных коммуникаций, в частности водопровод, канализацию, тепловые сети и прочее — работают ли должным образом. Проблемы с этими коммуникациями могут быть не только в квартире, но и в доме в целом.

"Желательно пообщаться с соседями и спросить, не бывает ли такого, что жители по 3 месяца сидят без горячей воды или зимой спят в куртках и т.д.", — подчеркнула специалист.

В каких домах не рекомендуется арендовать квартиру

Не рекомендуется арендовать жилье в старых домах из-за их низкой энергоэффективности, что приводит к большим затратам на отопление и коммунальные услуги.

То есть следует избегать зданий, построенных между 1960 и 1980 годами, ведь они старые и изношенные и уже в полуаварийном состоянии.

"Также важно выбирать дом для аренды квартиры, который будет отвечать всем вашим запросам, в частности инфраструктурным. Надо помнить, что жизнь проходит не только в квартире, но и за ее пределами. Магазины, садики, школа, детские площадки, больницы — это все должно быть, если у вас есть на это запрос", — подчеркнула Виктория Берещак.

Напомним, что в Украине начался новый учебный год. И хотя из-за российского вторжения некоторые ученики и студенты и в этом году будут учиться онлайн, большинство все же вернется в родные аудитории и кабинеты. Вернулись студенты и в Киев, где уже традиционно до приезда арендодатели подняли цены на аренду квартир. Впрочем, в столице все еще можно найти относительно дешевое жилье. Правда, его состояние не всегда идеально, но это все мелочи.