Оспівування "героїв СВО": у Луганській області росіяни навчають дітей "нової" історії

Російські школярі. Фото: росЗМІ

Росіяни створили нові книжки з історії. У них вони прославляють "героїв СВО" та розповідають, чому розпочали вторгнення в Україну. За цими книжками навчаються діти на тимчасово окупованих територіях.

Світлини зі сторінками книжки поширилися у Telegram-каналах.

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Росіяни продовжують поширювати пропаганду. У своїх книжках ворог пише дезінформацію та викривлює всі факти.

У російських підручниках переписали розділи, які присвячені періоду з 1970-х років, а також додали новий, який охоплює "спеціальну військову операцію" в Україну. Ворог назвав владу в Україні після 2014 року "хунтою", а бійців ЗСУ — "неонацистами". Росіяни заявляють, що проголошення незалежності 1991 була "так званою".

Російський підручник з історії. Фото: t.me/Trikutnik_LSR

Російський підручник з історії. Фото: t.me/Trikutnik_LSR

У книжках політику дерусифікації в країнах Балтії називають "відродженням нацизму"

"Вулицями прибалтійських міст (а пізніше й в Україні) стали регулярно маршувати ветерани створених Гітлером національних частин СС та їхні послідовники", — йдеться в підручнику.

Росіяни написали, що з 2014 року в Україні забороняли все російське, російська культура оголошена ворожою.

Російський підручник з історії. Фото: t.me/Trikutnik_LSR

Російський підручник з історії. Фото: t.me/Trikutnik_LSR

Російський підручник з історії. Фото: t.me/Trikutnik_LSR

Революцію гідності назвали збройним повстанням, а анексію Криму — "поверненням до Росії" за згодою 97% громадян на псевдореферендумі. Ворог написав, що на Донбасі нібито не було російських військових, а відбулось народне повстання.

Російський підручник з історії. Фото: t.me/Trikutnik_LSR

"Жителів Донбасу українська влада назвала терористами лише тому, що вони хотіли залишатися росіянами", — йдеться в підручнику.

У російській книжці з історії оспівують "героїв СВО". У ній йдеться, що "спецоперація" нібито згуртувала російське суспільство, людей різного віку та професій.

Російський підручник з історії. Фото: t.me/Trikutnik_LSR

Російський підручник з історії. Фото: t.me/Trikutnik_LSR

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях від 31 серпня загарбники почали проводити "вибори" до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів". Так зване "волевиявлення" здійснюється за місцем проживання.

Також ми писали, що Європейська комісія засудила проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України.