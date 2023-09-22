Воспевание "героев СВО": в Луганской области россияне обучают детей "новой" истории

Российские школьники. Фото: росСМИ

Россияне создали новые книги по истории. В них они прославляют "героев СВО" и рассказывают, почему начали вторжение в Украину. По этим книгам учатся дети на временно оккупированных территориях.

Фотографии со страницами книги распространились в Telegram-каналах.

Читайте также:

Что рассказывают россияне на уроках по истории

Россияне продолжают распространять пропаганду. В своих книгах враг пишет дезинформацию и искажает все факты.

В российских учебниках переписали разделы, которые посвящены периоду с 1970-х годов, а также добавили новый, который охватывает "специальную военную операцию" в Украине. Враг назвал власть в Украине после 2014 года "хунтой", а бойцов ВСУ — "неонацистами". Россияне заявляют, что провозглашение независимости 1991 года было "так называемым".

Российский учебник по истории. Фото: t.me/Trikutnik_LSR

Российский учебник по истории. Фото: t.me/Trikutnik_LSR

В книгах политику дерусификации в странах Балтии называют "возрождением нацизма"

"Улицами прибалтийских городов (а позже и в Украине) стали регулярно маршировать ветераны созданных Гитлером национальных частей СС и их последователи", — говорится в учебнике.

Россияне написали, что с 2014 года в Украине запрещали все российское, российская культура объявлена враждебной.

Российский учебник по истории. Фото: t.me/Trikutnik_LSR

Российский учебник по истории. Фото: t.me/Trikutnik_LSR

Российский учебник по истории. Фото: t.me/Trikutnik_LSR

Революцию достоинства назвали вооруженным восстанием, а аннексию Крыма — "возвращением в Россию" с согласия 97% граждан на псевдореферендуме. Враг написал, что на Донбассе якобы не было российских военных, а произошло народное восстание.

Российский учебник по истории. Фото: t.me/Trikutnik_LSR

"Жителей Донбасса украинские власти назвали террористами только потому, что они хотели оставаться россиянами", — говорится в учебнике.

В российской книге по истории воспевают "героев СВО". В ней говорится, что "спецоперация" якобы сплотила российское общество, людей всех возрастов и профессий.

Российский учебник по истории. Фото: t.me/Trikutnik_LSR

Российский учебник по истории. Фото: t.me/Trikutnik_LSR

Напомним, на временно оккупированных территориях от 31 августа захватчики начали проводить "выборы" в псевдоместные советы и "законодательные органы". Так называемое "волеизъявление" осуществляется по месту жительства.

Также мы писали, что Европейская комиссия осудила проведение Россией так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины.