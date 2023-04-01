Останнє відео загиблого білоруського добровольця "Моджахеда" у мережі: про що говорив військовий

Данило "Моджахед" Ляшук

Напередодні загибелі українського військового Данила Ляшука з позивним "Моджахед", у його соцмережі з’явилося відео. Боєць показав засніжені позиції, на яких він разом із побратимами захищає Україну від російської агресії.

Відповідне відео опубліковане у мережі ТікТок.

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Що сказав "Моджахед" у своєму останньому відео

На опублікованому відео усміхнений "Моджахед", який сповідував іслам, зауважив, що така холодна погода не випадково припала на священний для мусульман місяць Рамадан.

"Сніг під час Рамадану. Погода непередбачувана... Дні Рамадану завжди холодні, навіть якщо весна... Щоб вірянам постити було легше... Бережіть себе", — говорить у короткому відео військовий.

Як відомо, сьогодні військовий капелан Хаджімурад Путілін повідомив, що Данііл Ляшук з позивним "Моджахед" загинув на Бахмутському напрямку.

Що відомо про Данила "Моджахеда" Ляшука

Загиблий хлопець народився у місті Брест (білорусь). У 14 років переїхав до Криму, де здобув освіту моряка.

Після анексії Криму у 2014 році прийняв рішення воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону, що діяв на сході України в зоні ООС (АТО). 19 січня 2015 під час бойових дій у районі станиці Луганської отримав тяжке поранення.

Після цього Данило був затриманий у кримінально-політичній справі проти батальйону "Торнадо". "Моджахеду" були представлені звинувачення у низці важких злочинів, які він не підтверджував. Хлопець постійно говорив, що не знав про кримінальні мотиви Руслана Онищенка (колишній командир батальйону "Торнадо") та його заробітки на контрабандних потоках.

У червні 2021 року "Моджахед" був звільнений за рішенням суду.

Після початку повномасштабної війни росії проти України 24 лютого 2022 року Данило знову пішов на фронт. Захищав Київ та передмістя столиці як доброволець. Навесні 2022 року брав участь у боях за Харків. У липні 2022 року офіційно вступив до лав ЗСУ. Був направлений на захист Миколаївщини. Проводив диверсійні роботи на території окупованої Херсонській області.

18 серпня минулого року Данило отримав важке поранення під час виконання бойового завдання. Після низки операцій та реабілітації знову став у стрій.

Нагадаємо, нещодавно на війні проти окупантів загинув легендарний боєць, герой України Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Боєць 67-ї окремої механізованої бригади поклав своє життя у бою під Бахмутом Донецької області.