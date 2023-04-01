Последнее видео погибшего белорусского добровольца "Моджахеда" в сети: о чем говорил военный

Даниил "Моджахед" Ляшук

В преддверии гибели украинского военного Даниила Ляшука с позывным "Моджахед", в его соцсети появилось видео. Боец показал заснеженные позиции, где он вместе с собратьями защищает Украину от российской агрессии.

Соответствующее видео опубликовано в сети ТікТок.

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Что сказал "Моджахед" в своем последнем видео

На опубликованном видео улыбающийся, исповедующий ислам "Моджахед" заметил, что такая холодная погода неслучайно пришлась на священный для мусульман месяц Рамадан.

"Снег во время Рамадана. Погода непредсказуемая... Дни Рамадана всегда холодные, даже если весна... Чтобы верующим поститься было легче... Берегите себя", — говорит в коротком видео военный.

Как известно, сегодня военный капеллан Хаджимурад Путилин сообщил, что Даниил Ляшук с позывным Моджахед погиб на Бахмутском направлении.

Что известно о Даниле "Моджахед" Ляшука

Погибший юноша родился в городе Брест (беларусь). В 14 лет переехал в Крым, где получил образование моряка.

После аннексии Крыма в 2014 году принял решение воевать на стороне Украины и вступил в ряды добровольческого батальона, действовавшего на востоке Украины в зоне ООС (АТО). 19 января 2015 года во время боевых действий в районе станицы Луганской получил тяжелое ранение.

После этого Даниил был задержан по уголовно-политическому делу против батальона "Торнадо". "Моджахеду" были представлены обвинения в ряде тяжких преступлений, которые он не подтверждал. Парень постоянно говорил, что не знал об уголовных мотивах Руслана Онищенко (бывший командир батальона "Торнадо") и его заработках на контрабандных потоках.

В июне 2021 года "Моджахед" был уволен по решению суда.

После начала полномасштабной войны россии против Украины 24 февраля 2022 года Даниил снова ушел на фронт. Защищал Киев и пригород столицы как доброволец. Весной 2022 участвовал в боях за Харьков. В июле 2022 года официально вступил в ряды ВСУ. Был направлен в защиту Николаевской области. Проводил диверсионные работы на территории оккупированной Херсонской области.

18 августа прошлого года Даниил получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. После ряда операций и реабилитации снова стал в строй.

Напомним, недавно на войне против оккупантов погиб легендарный боец, герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Боец 67-й отдельной механизированной бригады уложил свою жизнь в бою под Бахмутом Донецкой области.