Отримати статус УБД буде легше: як Кабмін спростив процедуру

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: google

Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання статусу Учасника бойових дій (УБД). Це стало можливим за рахунок зменшення кількості документів, які потрібно подавати.

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Набуття статусу УБД

Наразі, щоб отримати статус УБД, потрібно надати лише одну довідку, яка підтверджує участь у бойових діях.

"Зменшена кількість документів, які треба подавати для отримання УБД. Тепер треба надати тільки одну довідку згідно з додатком 6 про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України", — каже Гончаренко.

Однак, якщо такої довідки немає, то потрібно надати заяви двох свідків та відповідні медичні документи, які можуть підтвердити травму військового.

"Як я і сказав, крок для спрощення зроблено, але цього все одно недостатньо. Треба повністю автоматизувати отримання статусу УБД, щоб максимально спростити його отримання для бійців. Буду цього добиватися далі", — додає Гончаренко.

Текст документу. Фото: Гончаренко\Telegram

Текст документу. Фото: Гончаренко\Telegram

Текст документу. Фото: Гончаренко\Telegram

Текст документу. Фото: Гончаренко\Telegram

Текст документу. Фото: Гончаренко\Telegram 1 / 5

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що всі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримають доступ до інформації з державних реєстрів. Це відбудеться вже цієї осені.

Також ми писали, нещодавно у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №9566, за яким пропонують розширити перелік осіб, уповноважених вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам. Дозвіл роздавати повістки хочуть надати комунальникам та власникам будинків.