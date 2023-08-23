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Получить статус УБД будет легче: как Кабмин упростил процедуру

23 августа 2023 12:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Получить статус УБД будет легче: как Кабмин упростил процедуру
Удостоверение участника боевых действий. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Кабинет Министров Украины упростил процедуру получения статуса Участника боевых действий (УБД). Это стало возможным за счет уменьшения количества документов, которые нужно подавать.

Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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Чтобы получить статус УБД, нужно предоставить только одну справку, которая подтверждает участие в боевых действиях.

"Уменьшено количество документов, которые нужно подавать для получения УБД. Теперь нужно предоставить только одну справку согласно приложению 6 о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины", — говорит Гончаренко.

Однако, если такой справки нет, то следует предоставить заявления двух свидетелей и соответствующие медицинские документы, которые могут подтвердить травму военного.

"Как я и сказал, шаг для упрощения сделан, но этого все равно недостаточно. Надо полностью автоматизировать получение статуса УБД, чтобы максимально упростить его получение для бойцов. Буду этого добиваться дальше", — добавляет Гончаренко.

  • Текст документа. Фото: Гончаренко\Telegram
  • Текст документа. Фото: Гончаренко\Telegram
  • Текст документа. Фото: Гончаренко\Telegram
  • Текст документа. Фото: Гончаренко\Telegram
  • Текст документа. Фото: Гончаренко\Telegram
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Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что все Территориальные центры комплектования и социальной поддержки получат доступ к информации из государственных реестров. Это произойдет уже этой осенью.

Также мы писали, что недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9566, по которому предлагают расширить перечень лиц, уполномоченных вручать повестки военнообязанным мужчинам. Разрешение раздавать повестки хотят предоставить коммунальщикам и владельцам домов.

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